ഇമ്രാനെ ഒരുമണിക്കൂറിനകം ഹാജരാക്കണം: പാക്കിസ്ഥാൻ സുപ്രീം കോടതി

ഇസ്‌ലാമാബാദ് ∙ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാനെ ഒരു മണിക്കൂറിനകം ഹാജരാക്കണമെന്ന് പാക്ക് സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ്. കോടതിയിൽനിന്ന് ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാകില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉമർ അതാ ബാൻഡിയല്‍ പറഞ്ഞു. സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന നാഷനൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ബ്യൂറോയോടാണ് (എൻഎബി) കോടതിയുടെ നിർദേശം.

അഴിമതിക്കേസിൽ ഇമ്രാൻ നാഷനൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ബ്യൂറോയുടെ കസ്റ്റഡിയിലാണ്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉമർ അതാ ബാൻഡിയലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുക. ജസ്റ്റിസുമാരായ മുഹമ്മദ് അലി മഹസർ, അതർ മിനല്ലാഹ് എന്നിവരാണ് മറ്റംഗങ്ങള്‍.

പാക്കിസ്ഥാൻ തെഹ്‌രീകെ ഇൻസാഫ് (പിടിഐ) പാർട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷനാണ് മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം കൂടിയായ ഇമ്രാൻ ഖാൻ. ഇസ്‍ലാമാബാദ് ഹൈക്കോടതിയിൽനിന്നാണ് ഇമ്രാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇമ്രാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെയും സുഹൃത്തിന്റെയും പേരിലുള്ള അൽ ഖാദിർ ട്രസ്റ്റും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനിയുമായി നടന്ന ഭൂമി ഇടപാടിൽ അഴിമതി ആരോപിച്ചായിരുന്നു അറസ്റ്റ്.

അഴിമതിക്കേസിലെ വാദത്തിനായി ഇമ്രാൻ ഇസ്‌ലാമാബാദ് ഹൈക്കോടതിയിലെത്തിയപ്പോഴാണ്, അതിർത്തിരക്ഷാ സേനയായ പാക്ക് റേഞ്ചേഴ്സിന്റെ അംഗങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇതേ തുടർന്ന് പാക്കിസ്ഥാനിൽ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. ഇമ്രാനെ വിട്ടയയ്‌ക്കുന്നതുവരെ പാക്കിസ്ഥാനിലെ പ്രക്ഷോഭം തുടരുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിടിഐ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.

