ന്യൂഡൽഹി ∙ വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പു നേരിടാതെ രാജിവയ്ക്കാന്‍ തീരുമാനമെടുത്ത നിമിഷത്തെ ഓര്‍ത്ത് ഉദ്ധവ് താക്കറെയും കൂട്ടരും ഇപ്പോള്‍ ഏറെ പരിതപിക്കുന്നുണ്ടാകാം. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഏക്‌നാഥ് ഷിന്‍ഡെയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ശിവസേനയില്‍ പിളര്‍പ്പുണ്ടാകുകയും അതിനെ തുടര്‍ന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉദ്ധവ് താക്കറെ വിശ്വാസവോട്ട് നേരിടാതെ രാജിവയ്ക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവവികാസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്പീക്കറും ഗവര്‍ണറും സ്വീകരിച്ച നടപടികള്‍ തെറ്റായിരുന്നുവെന്ന് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചെങ്കിലും ഉദ്ധവ് സര്‍ക്കാര്‍ സ്വമേധയാ രാജിവച്ചതിനാല്‍ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാവില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത് അവര്‍ക്കു തിരിച്ചടിയായി.



വ്യക്തമായ കാരണമില്ലാതെ വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പു നടത്താൻ ഗവർണർ കാണിച്ച തിടുക്കവും താക്കറെ വിരുദ്ധ ചേരി നിർദേശിച്ചയാളെ വിപ്പായി നിയമിച്ചതും തെറ്റായ തീരുമാനമാണെന്നു സുപ്രീംകോടതി നിരീക്ഷിച്ചെങ്കിലും താക്കറെയെ തിരികെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കുക അസാധ്യമെന്നാണു കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത്. വിധിയും ബെഞ്ചിന്‍റെ പരാമർശങ്ങളും താക്കറെ പക്ഷത്തിന് അനുകൂലമാണെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ തങ്ങൾക്കു കൂടുതൽ ചെയ്യാനില്ലെന്നു കൂടിയാണു വിധിയുടെ സാരം.

പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ അനുകൂലം, പക്ഷേ...

∙ ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ വിഭാഗത്തിലെ ഭരത് ഗൊഗവാലയെ വിപ്പായി നിയമിക്കാനുള്ള സ്പീക്കർ കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനം നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കി. വിപ്പിനെ നിയമിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ വിഭാഗീയതയെക്കുറിച്ചു സ്പീക്കർക്കു ധാരണയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടാണിത്. പാർട്ടി വിപ്പിനെ തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിയമസഭ കക്ഷിയുടെ തീരുമാനത്തെക്കാൾ പാർട്ടി തീരുമാനത്തിനു പ്രാമുഖ്യമുണ്ടെന്നും ബെഞ്ച് വിധിച്ചു.

∙ ഭരണഘടന തത്വങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടല്ല മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിന്റെ കാര്യത്തിൽ അന്നത്തെ ഗവർണർ ഭഗത് സിങ് കോഷിയേരി തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും കോടതി ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി. നിയമസഭാ സമ്മേളന കാലം പോലുമായിരുന്നില്ല. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ അവിശ്വാസ പ്രമേയ നോട്ടിസും നൽകിയില്ല. സർക്കാരിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെ സംശയിക്കുന്ന കൃത്യമായ വസ്തുതകൾ ഗവർണർക്കു മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. ശിവസേനയിലെ മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെ ഒരു വിഭാഗം എംഎൽഎമാർ സർക്കാരിനുള്ള പിന്തുണ പിൻവലിക്കുന്നുവെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കത്തു നൽകിയതിനെ വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പിനുള്ള കാരണമായി കരുതാനാകില്ല. പാർട്ടിയിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നം പാർട്ടി ഭരണഘടന പ്രകാരം തീർക്കേണ്ടതായിരുന്നു. പാർട്ടിയിലെ തർക്കം പരിഹരിക്കാനുള്ള വഴിയായി വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പിനെ മാറ്റരുതായിരുന്നുവെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

∙ രാജിവച്ചയാളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വാദത്തിനിടെ കോടതി ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിൽ ഉറച്ചുകൊണ്ടാണ് കേസിൽ കോടതി വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. താക്കറെ സർക്കാരിനെ പുറത്താക്കാൻ ഗവർണറും സ്പീക്കറും സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ തെറ്റെന്നു കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുമ്പോഴും താക്കറെ സർക്കാരിനു പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാകില്ലെന്നു കോടതി നിലപാടെടുത്തു. വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പിനു നിൽകാതെ രാജിവച്ചൊഴിഞ്ഞുവെന്നതു കൊണ്ടാണിത്.

അതേസമയം, അരുണാചലിലെ നബാം റേബിയ കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് ഏഴംഗ ഭരണഘടന ബെഞ്ചിന്റെ പുനഃപരിശോധനയ്ക്കു വിട്ടു. സ്പീക്കറെ നീക്കാനുള്ള നടപടി നിലനിൽക്കെ, സ്പീക്കർക്ക് എംഎൽഎമാർക്കെതിരെ അയോഗ്യത നടപടിയെടുക്കാനാകില്ലെന്നായിരുന്നു റേബിയ കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് വിധി പറഞ്ഞത്. ഇതു വിശാല ബെഞ്ചിന്‍റെ പരിഗണന ആവശ്യമാണെന്നു താക്കറെ പക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ചിന്റെ തീരുമാനം.

