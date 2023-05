ഒന്നിച്ച് താമസിച്ച യുവതിയെ ഒഴിവാക്കാനായി കൊല; ഒഡീഷ സ്വദേശി മലപ്പുറത്ത് പിടിയില്‍

തൃശൂർ∙ ജാര്‍ഖണ്ഡ് സ്വദേശിനിയെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ പ്രതി പിടിയില്‍. ഒഡീഷ സ്വദേശി ബെസേജ ശാന്തയാണ് പിടിയിലായത്. ഒന്നിച്ചു താമസിച്ചു വരികയായിരുന്ന യുവതിയെ ഒഴിവാക്കാനായിരുന്നു കൊല. ജാര്‍ഖണ്ഡ് സ്വദേശിനിയായ യുവതിയെ കഴിഞ്ഞ മാസം 9നാണ് നഗരത്തിലെ ലോഡ്‌ജില്‍ മരണപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. അന്വേഷണത്തില്‍ കൊലപാതകമെന്ന് തെളിഞ്ഞിരുന്നു.

ബെഡില്‍ കിടത്തി തലയിണ വച്ച് ശ്വാസം മുട്ടിച്ചായിരുന്നു കൊല. കൊലപാതകത്തിനു ശേഷം മലപ്പുറം തവനൂരിലേക്ക് പോയ പ്രതിയെ തൃശൂര്‍ ഈസ്റ്റ് പൊലീസ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. ഇരുവരും പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. ചെന്നൈയിലും കട്ടപ്പനയിലും ഒന്നിച്ചായിരുന്നു താമസം.

മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായുണ്ടായിരുന്ന പ്രതിയുടെ ബന്ധം യുവതി ചോദ്യം ചെയ്‌തിരുന്നു. വിവാഹത്തിന് നിര്‍ബന്ധിച്ചതോടെ യുവതിയെ ഒഴിവാക്കാനായിരുന്നു കൊലപാതകം. കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്‍തു.

English Summary: Accused Arrested In Murder Case Of Jharkhand Woman In Thrissur