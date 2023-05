ബെംഗളൂരു∙ കർണാടകയിൽ തൂക്കു സഭ ഉണ്ടാകുമെന്ന എക്സിറ്റ് പോൾ പ്രവചനങ്ങളെത്തുടർന്ന് കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും സമീപിച്ചതായി ജനതാദൾ സെക്യുലർ. പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ എച്ച്.ഡി. കുമാരസ്വാമി നിലവിൽ സിംഗപ്പുരാണുള്ളത്. ആരുമായി സഖ്യം ചേരണമെന്ന കാര്യത്തിൽ പാർട്ടി തീരുമാനം എടുത്തുവെന്നും ശരിയായ സമയത്ത് അതു പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കുമെന്നും മുതിർന്ന നേതാവ് തൻവീർ അഹമ്മദ് ദേശീയമാധ്യമത്തോടു പ്രതികരിച്ചു.

അതേസമയം, ജെഡിഎസിനെ സമീപിച്ചെന്ന വാർത്ത ബിജെപി തള്ളി. വ്യക്തമായ മുൻതൂക്കം ഉണ്ടാകുമെന്നും അവർ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. സഖ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യംതന്നെ ഉദിക്കുന്നില്ല, ബിജെപി ഇതുവരെ ജെഡിഎസിനെ സമീപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പാർട്ടി നേതാവ് ശോഭ കരന്തലജെ പറഞ്ഞു. ‘‘120 സീറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഇന്നലെ വിവിധ കീഴ്ഘടകങ്ങളിൽനിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് വച്ചാണ് 120 എന്ന സംഖ്യയിലേക്ക് ഞങ്ങളെത്തിയത്’’ – അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ബിജെപി, വാർത്ത തള്ളിയ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ സർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ അവർ പാർട്ടിയെ സമീപിച്ചുവെന്ന മറുപടിയാണ് തൻവീർ നൽകിയത്. ‘‘സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മികവിനായി ദേശീയ പാർട്ടികളെ നിലയ്ക്കുനിർത്താൻ കർണാടകയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ആവശ്യമുണ്ട്. കർണാടകയുടെയും കന്നഡിഗരുടെയും മികവിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ പിന്തുണയ്ക്കും. ഞങ്ങളില്ലാതെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ദേശീയ പാർട്ടികളെപ്പോലെ പണവും പ്രതാപവും കാണിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കാകില്ല. സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമാകുന്ന തരത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടുണ്ട്’’ – അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പതിവു വൈദ്യപരിശോധനകളുടെ ഭാഗമായുള്ള സിംഗപ്പുർ യാത്രയിലാണ് കുമാരസ്വാമി. വോട്ടെണ്ണുന്ന ശനിയാഴ്ച പകൽ അദ്ദേഹം തിരികെയെത്തുമെന്ന് കുമാരസ്വാമിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: "Decision Taken": HD Kumaraswamy's Party Says Congress, BJP Reached Out