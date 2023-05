‘കർണാടകയിലെ വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ഉപയോഗിച്ചതല്ല; കോൺഗ്രസ് വാദം തെറ്റ്’

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ മേയ് പത്തിന് കർണാടക നിയമസഭാ വോട്ടെടുപ്പിൽ ഉപയോഗിച്ച ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങൾ (ഇവിഎം) ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ മുൻപ് ഉപയോഗിച്ചവയാണെന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ വാദം തെറ്റെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ. തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നവരെ നിയമത്തിനു മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കോൺഗ്രസിനോട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

മേയ് 8നാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച ആശങ്ക കോൺഗ്രസ് കമ്മിഷനെ എഴുതി അറിയിച്ചത്. കൃത്യമായ റീവാലിഡേഷനോ റീവേരിഫിക്കേഷനോ നടത്താതെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽനിന്നു തിരികെവാങ്ങി നേരിട്ട് കർണാടക തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന വിവരം ലഭിച്ചതായി കത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞു.

ഇലക്ട്രോണിക്സ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് (ഇസിഐഎൽ) നിർമിച്ച പുതിയ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങൾ ആണ് മേയ് 10ന് കർണാടകയിൽ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ കർണാടകയുടെ ചുമതലയുള്ള രൺദീപ് സിങ് സുർജേവാലയ്ക്ക് അയച്ച കത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പറഞ്ഞു.

‘‘ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്ക് വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അയച്ചിട്ടില്ല. ആ രാജ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിൽനിന്ന് അറിയാം. കർണാടക തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉപയോഗിച്ച ഒരു വോട്ടിങ് യന്ത്രം പോലും മറ്റൊരു രാജ്യത്തും ഉപയോഗിച്ചതല്ല. ഇസിഐഎൽ നിർമിച്ച പുതിയ വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളാണ് കർണാടകയിൽ ഉപയോഗിച്ചത്. ഇക്കാര്യം കോൺഗ്രസിന് അറിയാവുന്നതാണ്’’– കമ്മിഷൻ കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളുടെ വിനിയോഗത്തെക്കുറിച്ച് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധികൾ അടങ്ങുന്ന സംഘത്തിന് അറിയാമെന്നും കമ്മിഷൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: EC Dismisses Congress' Charge That EVMs Used In Karnataka Were Deployed in South Africa