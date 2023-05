കിങ് മേക്കറല്ല, ‘കിങ്’ ആകാൻ കുമാരസ്വാമി; കർണാടകയിൽനിന്ന് സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് പറന്നു

ബെംഗളൂരു ∙ കർണാടകയിൽ ശനിയാഴ്ച വോട്ടെണ്ണാനിരിക്കെ രാഷ്ട്രീയ ചരടുവലികൾ ശക്തമാക്കി ജെഡിഎസ്. തൂക്കുസഭയ്ക്കാണു സാധ്യതയെന്ന് എക്‌സിറ്റ് പോള്‍ ഫലങ്ങള്‍ പ്രവചിച്ചതോടെ ‘കിങ് മേക്കർ’ ആകുമെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പാർട്ടി. എന്നാൽ ‘കിങ് മേക്കർ’ അല്ല, ‘കിങ്’ ആകുകയാണു ജെഡിഎസ് നേതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ എച്ച്.ഡി.കുമാരസ്വാമിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

ഭരണത്തുടർച്ചയ്ക്കായി ബിജെപിയും അധികാരം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കോൺഗ്രസും കരുത്തുറ്റ പ്രചാരണമാണു സംസ്ഥാനത്തു കാഴ്ചവച്ചത്. 224 അംഗ നിയമസഭയിൽ 113 സീറ്റുകളാണ് കേവലഭൂരിപക്ഷത്തിനു വേണ്ടത്. പുറമേയ്ക്കു പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്കു ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുമെന്നു ബിജെപിക്കും കോൺഗ്രസിനും ആത്മവിശ്വാസമില്ല. ഈ സാഹചര്യം മുതലെടുക്കുകയാണു ജെഡിഎസിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. ആര്‍ക്കും കേവല ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാതിരുന്നാല്‍ ജെഡിഎസ് നിര്‍ണായക ശക്തിയായി മാറുമെന്നു നേരത്തേതന്നെ വിലയിരുത്തലുണ്ട്.

കര്‍ണാടകയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതിനു പിന്തുണ അഭ്യര്‍ഥിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസും ബിജെപിയും സമീപിച്ചതായി ജെഡിഎസ് ദേശീയ വക്താവ് തന്‍വീര്‍ അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. മുപ്പതിലേറെ സീറ്റുകളിൽ വിജയം നേടുമെന്നാണു ജെഡിഎസ് കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പദവിതന്നെ ആവശ്യപ്പെടാനാണു കുമാരസ്വാമിയുടെ നീക്കം. ശരിയായ സമയത്ത്, കര്‍ണാടകയുടെ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടി പാർട്ടി തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നു തൻവീർ അഹമ്മദ് വ്യക്തമാക്കി.

കുമാരസ്വാമിക്കോ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി എച്ച്.ഡി.ദേവെഗൗഡയ്ക്കോ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നല്‍കാന്‍ തയാറായാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനൊപ്പം നില്‍ക്കാനാണു ജെഡിഎസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നു പാര്‍ട്ടി വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. 89 വയസ്സുകാരനായ ദേവെഗൗഡ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പ്രചാരണം നടത്തിയിരുന്നു. മകൻ കുമാരസ്വാമിയെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കസേരയിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് ദേവെഗൗഡ വികാരപരമായി പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതു പാർട്ടിയുടെ വോട്ടുബാങ്കായ വൊക്കലിഗ സമുദായത്തിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണു ജെഡിഎസിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.

ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലായിരുന്നെങ്കിലും കുമാരസ്വാമിയും പ്രചാരണത്തിൽ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചിരുന്നു. നിലവില്‍ കുമാരസ്വാമി സിംഗപ്പൂരിലാണുള്ളത്. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായുള്ള ചർച്ചകൾ ഇവിടെയാകും നടക്കുകയെന്നാണ് അഭ്യൂഹം. കേവല ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിലും കുതിരക്കച്ചവടം മുൻകൂട്ടികണ്ട് തടയാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ആരംഭിച്ചു. കെ.സി.വേണുഗോപാല്‍, രണ്‍ദീപ് സിങ് സുര്‍ജേവാല തുടങ്ങിയ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ നേരിട്ടെത്തിയാണു കാര്യങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുക.

കർണാടകയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം നടത്തുന്ന നരേന്ദ്ര മോദിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും. Photos: PTI

ആകെയുള്ള 224 സീറ്റിലും ബിജെപി മത്സരിച്ചപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഒരു സീറ്റ് സർവോദയ കർണാടക പാർട്ടിക്കു നൽകി. നിർണായക ശക്തിയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനതാദൾ (എസ്) 209 സീറ്റിലാണു മത്സരിച്ചത്.

എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ:

∙ ഇന്ത്യ ടുഡെ – ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യ സര്‍വേ- കോണ്‍ഗ്രസ്: 122–140, ബിജെപി: 62–80, ജെഡിഎസ്: 20–25, മറ്റുള്ളവർ: 3.

∙ റിപ്പബ്ലിക് ടിവി – പി മാർക്: ബിജെപി: 85–100, കോൺ: 94–108, ജെ‍ഡിഎസ്: 24–32, മറ്റുള്ളവർ: 2–6

∙ സീന്യൂസ്–മാട്രിസ്: ബിജെപി: 79–94, കോൺ– 103–118, ജെഡിഎസ്– 25–33, മറ്റുള്ളവർ: 2–5

∙ സുവർണ: ബിജെപി: 94–117, കോൺ: 91–106, ജെ‍ഡിഎസ്– 14–24

∙ ടിവി9– ഭാരത്‌വർഷ് – പോൾസ്ട്രാറ്റ്: ബിജെപി: 88–98, കോൺ: 99–100, ജെഡിഎസ്– 21–26, മറ്റുള്ളവർ: 0–4

∙ ന്യൂസ് നേഷൻ – സിജിഎസ്: ബിജെപി: 114, കോൺ: 86, ജെഡിഎസ്: 21

∙ എബിപി – സീ വോട്ടർ: ബിജെപി: 83–95, കോൺ: 100–112, ജെഡിഎസ്: 21–29, മറ്റുള്ളവർ: 2–6

∙ നവ്ഭാരത്: ബിജെപി: 78–92, കോൺ: 106–120, ജെഡിഎസ്: 20–26, മറ്റുള്ളവർ: 2–4

∙ ജൻകിബാത്ത്: ബിജെപി: 88–98, കോൺ: 99–109, ജെഡിഎസ്: 14–24, മറ്റുള്ളവർ: 2–4.

