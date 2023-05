രാജ്യത്ത് പണപ്പെരുപ്പം കുറഞ്ഞു; 18 മാസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തെ റീട്ടെയിൽ പണപ്പെരുപ്പം 18 മാസത്തിനിടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ. മാർച്ചിൽ 5.66 ശതമാനമായിരുന്നെങ്കില്‍ ഏപ്രിലിൽ ഇത് 4.7 ശതമാനമായി കുറയുകയായിരുന്നു. 2022 ഏപ്രിലിൽ പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് 7.8 ശതമാനമായിരുന്നു. ദേശീയ സ്ഥിതിവിവരണ കണക്ക് മന്ത്രാലയമാണ് ഇക്കാര്യം പുറത്തുവിട്ടത്.

English Summary: ശമ്പളം 30,000 രൂപ; റെയ്ഡിൽ പിടിച്ചത് 7 കോടിയുടെ വസ്തുവകകൾ: വെട്ടിലായി സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥ





2021 നവംബറിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് റീട്ടെയിൽ പണപ്പെരുപ്പം 5 ശതമാനത്തിൽ താഴെയെത്തുന്നത്. ആർബിഐ ലക്ഷ്യമിട്ട 2–6 ശതമാനത്തിനിടയ്ക്കാണ് ഇപ്പോഴും പണപ്പെരുപ്പം തുടരുന്നത്. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വിലകുറയുകയും എണ്ണവില വർധിക്കാത്തതുമാണ് പണപ്പെരുപ്പം കുറയാൻ കാരണം. 2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഉപഭോക്തൃ വിലസൂചിക 5.2 ശതമാനമായിരിക്കുമെന്ന് ആർബിഐ പ്രവചിക്കുന്നു.

English Summary: India's Retail Inflation Falls To 4.7% In April, Lowest Since October 2021