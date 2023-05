തിരുവനന്തപുരം∙ വാഹനങ്ങൾക്കു മുകളിലെ ബീക്കണ്‍ ലൈറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കിയ നടപടിയെ മറികടക്കാൻ മുന്നിലെ ഗ്രില്ലിൽ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റുകൾ ഘടിപ്പിച്ച് സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾ. വിഐപി സംസ്കാരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ 2017 മേയിലാണ് ബീക്കൺ ലൈറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ, മന്ത്രിമാരുടെയും എംഎൽഎമാരുടെയും ബോർഡ് പ്രതിനിധികളുടെയും വാഹനങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ ചുവപ്പും നീലയും നിറത്തിലുള്ള ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. മോട്ടർ വാഹന നിയമത്തിന്റെ ലംഘനമാണിതെന്ന് മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. ശക്തിയേറിയ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റുകൾ എതിർദിശയിൽ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.



ബീക്കൺ ലൈറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ കേന്ദ്ര നിർദേശം വന്നതോടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കാറുകളിൽനിന്ന് ബീക്കൺ ലൈറ്റുകൾ മാറ്റിയിരുന്നു. ക്രമസമാധാനപരിപാലത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാഹനങ്ങൾക്കും ഫയർഫോഴ്സിനും ആംബുലൻസുകൾക്കുമാണ് കേന്ദ്ര നിയമം അനുസരിച്ച് ബീക്കൺ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതിയുള്ളത്. മന്ത്രിമാരുടെ വാഹനങ്ങളിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് 1, 2 തുടങ്ങിയ നമ്പരുകൾക്കൊപ്പം റജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പരും നിർബന്ധമാക്കിയിരുന്നു.

എന്നാൽ, അടുത്തകാലത്തായി ബീക്കൺ ലൈറ്റുകൾക്ക് പകരമായി ഗ്രില്ലുകളിൽ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റുകൾ വയ്ക്കുന്ന പ്രവണത ഏറിവരികയാണ്. മോട്ടർ വാഹന നിയമപ്രകാരം വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ഹെഡ് ലൈറ്റും ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റുകളും മാത്രമേ വാഹനത്തിന്റെ മുൻവശത്ത് പാടുള്ളൂ. എതിർദിശയിൽവരുന്ന വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവറുടെ ശ്രദ്ധ തെറ്റിക്കുന്ന ലൈറ്റുകൾ പാടില്ല. സർക്കാർ വാഹനങ്ങളിൽ എൽഇഡിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റുകൾ ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി യാത്രക്കാർ പറയുന്നു. വാഹനങ്ങളിലെ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റുകൾ ഓൺലൈനിലും കടകളിലും ലഭ്യമാണ്. 4,500 രൂപ വരെയാണ് സാധാരണ ലൈറ്റുകളുടെ വില. ചില ബ്രാൻഡുകളുടെ ലൈറ്റുകൾക്ക് 10,000 രൂപവരെ ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രിമാർക്കും വാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നത് ടൂറിസം വകുപ്പിൽനിന്നാണ്. ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ ഗ്യാരേജിലാണ് വാഹനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നത്.

English Summary: Ministers to use flash light instead of beacon light