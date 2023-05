അമ്മയെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ ആംബുലൻസ് മറിഞ്ഞ് പരുക്കേറ്റയാൾ മരിച്ചു

കോഴിക്കോട് ∙ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് രോഗിയുമായി പോവുകയായിരുന്ന ആംബുലൻസ് മറിഞ്ഞ് പരുക്കേറ്റയാൾ മരിച്ചു. പാറക്കടവിലെ ചോരങ്ങാട്ട് മുസ്തഫ (48) ആണ് മരിച്ചത്. വടകര ദേശീയ പാതയിൽ വച്ചായിരുന്നു അപകടം. മുസ്തഫയും ഭാര്യയും രോഗിയായ മാതാവുമാണ് ആംബുലൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

സാരമായി പരുക്കേറ്റ മുസ്തഫ കോഴിക്കോട് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിൽ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഭാര്യ: സമീറ ഇടയിൽ പീടിക. മക്കൾ: ആദിൽ, ആമിർ, റംസാൻ

English Summary: One died in ambulance accident at Kozhikode