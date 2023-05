ട്രെയിനിൽ ചാടിക്കയറാൻ ശ്രമിക്കവേ താഴെവീണു; രക്ഷകനായി എസ്ഐ– വിഡിയോ

കണ്ണൂർ∙ ട്രെയിനിൽ ചാടിക്കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ നിയമന്ത്രണംവിട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കു വീണ യുവാവിന് താങ്ങായി എസ്ഐ. കണ്ണൂരിൽ‌നിന്നും എറണാകുളത്തേക്ക് പോകുന്ന ഇന്റർസിറ്റി എക്സ്പ്രസ് കണ്ണൂരിൽനിന്ന് പുറപ്പെടാൻ തുടങ്ങവെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 2.50 ഓടെയാണ് സംഭവം.

Read also: ശമ്പളം 30,000 രൂപ; റെയ്ഡിൽ പിടിച്ചത് 7 കോടിയുടെ വസ്തുവകകൾ: വെട്ടിലായി സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥ



സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കു വീഴുന്നതു കണ്ട അക്ബർ എന്ന സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇയാളെ താങ്ങിനിർത്തി. എസ്ഐയുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലാണ് ഇയാളെ രക്ഷിച്ചത്.

English Summary: SI helps man who falls from train to platform-Video