‘ദ് കേരള സ്റ്റോറി’ നിരോധനം: ഹർജി സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും

ന്യൂഡൽഹി∙ ‘ദ് കേരള സ്റ്റോറി’ നിരോധിച്ച ബംഗാൾ സർക്കാരിന്റെ നടപടിക്കെതിരെ നിർമാതാക്കൾ നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി ഇന്നു പരിഗണിക്കും. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ. ചന്ദ്രചൂഢ് അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗം ബെഞ്ചാണ് വാദം കേൾക്കുന്നത്. സെൻസർബോർഡ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത സിനിമ നിരോധിക്കാനുള്ള അധികാരം സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കില്ലെന്ന് ഹർജിയിൽ വാദിക്കുന്നു.

ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പാക്കേണ്ട ചുമതല സർക്കാരിനാണെങ്കിലും അതിന്റെ പേരിൽ സിനിമ നിരോധിക്കാനാകില്ലെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. സിനിമയുടെ പ്രദർശനം നിർത്തിവയ്ക്കാൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ തിയറ്റർ ഉടമകൾ തീരുമാനിച്ചെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.

സിനിമ നിരോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പല കോണുകളിൽനിന്നും പ്രതിഷേധം ഉയരുകയും സിനിമയെ അനുകൂലിച്ച് ആളുകൾ വരികയും ചെയ്തെങ്കിലും ആദ്യമായാണ് ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് സിനിമ നിരോധിക്കപ്പെടുന്നത്. സിനിമ കലയാണെന്നും അത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടു കാണണമെന്നുമാണ് സുപ്രീംകോടതി നേരത്തേ പറഞ്ഞിരുന്നു.

English Summary: Supreme Court: Bengal government's ban on screening of 'The Kerala Story