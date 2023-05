വീടിന് മുന്നിൽ പാർക്ക് ചെയ്ത വാഹനത്തിന് പിഴ; അന്വേഷിക്കണമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ വീടിന് മുന്നിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഇരുചക്രവാഹനത്തിന് പിഴയിട്ട ട്രാഫിക് പൊലീസിന്റെ നടപടിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന്റെ ഉത്തരവ്. ട്രാഫിക് ഡപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർക്കാണ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷൻ ജസ്റ്റിസ് ആന്റണി നിർദേശം നൽകിയത്. നാലാഴ്ചയ്ക്കകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം.

ഏപ്രിൽ 4 ന് രാവിലെയാണ് വാഹന ഉടമയായ നേമം മൊട്ടമൂട് അനി ഭവനിൽ ആർ.എസ്.അനിക്ക് ട്രാഫിക് പൊലീസിൽ നിന്നും പിഴയുടെ വിവരം മൊബൈൽ ഫോണിൽ എസ്എംഎസ് ലഭിച്ചത്. ശാസ്തമംഗലം- പേരൂർക്കട റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ പിൻസീറ്റിലിരുന്നയാൾ ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ചില്ലെന്നായിരുന്നു വിവരം. എന്നാൽ ഏപ്രിൽ 4 ന് താൻ വീട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നുവെന്ന് പരാതിക്കാരൻ പറഞ്ഞു. വാഹനം വീട്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. പിഴയ്ക്ക് ആധാരമായ ചിത്രത്തിൽ മറ്റൊരു വാഹനമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു. പടത്തിലെ സ്കൂട്ടറിന്റെ നമ്പർ വ്യക്തമല്ല.

സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്കും ഡിസിപിക്കും പരാതി നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭിച്ചില്ല. തനിക്കു ചുമത്തിയ പിഴ റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് പരാതിക്കാരന്റെ ആവശ്യം.

English Summary: Traffic fine for Vehicle parked in front of house