ബജ്റങ്ദൾ വിവാദത്തിൽ ബിജെപിയെ പരിഹസിച്ച് കോൺഗ്രസ് വിജയാഘോഷം - വിഡിയോ

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ കര്‍ണാടകയില്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപിയെ പിന്തള്ളി ലീഡ് നിലയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് കുതിപ്പ് തുടരവെ, ഡല്‍ഹിയില്‍ പാര്‍ട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് വൻ ആഘോഷം. ബജ്‌റങ്ബലി വിളികളുമായാണ് ഒരു കൂട്ടം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആഘോഷം നടത്തിയത്. ഹനുമാൻ വേഷധാരികളായ ഒരു സംഘം ആളുകൾ ഡൽഹിയിലെ വിജയാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായതും ശ്രദ്ധ നേടി. തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിനിടെ ബജ്റങ്ദളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിജെപി സൃഷ്ടിച്ച വിവാദത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ ആഘോഷം.

‘ബജ്റങ് ബലി കോൺഗ്രസിനൊപ്പമാണെന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ബിജെപിക്ക് കനത്ത പിഴ വിധിച്ചിരിക്കുന്നു’ – ഹനുമാൻ വേഷധാരിയായി വിജയാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു പ്രവർത്തകൻ പറഞ്ഞു.

ബജ്റങ്ദളിനെ നിരോധിക്കുമെന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രകടനപത്രികയിലെ വാഗ്ദാനം വിവാദമാക്കിയ ബിജെപി, അത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രചാരണായുധവുമാക്കിയിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉൾപ്പെടെ ബജ്റങ്ദൾ വിഷയത്തിന് വൈകാരിക മുഖം നൽകുകയും ചെയ്തു. ബജ്റങ്ദൾ അണികൾ കോൺഗ്രസ് ക്യാംപുകളിലേക്കു മാർച്ച് നടത്തിയും ബിജെപി നേതാക്കൾ ‘ഹനുമാൻ ചാലിസെ’ സൂക്താലാപനങ്ങൾ നടത്തിയും ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പൂജകൾ നടത്തിയുമാണ് വിഷയം ആളിക്കത്തിച്ചത്.

