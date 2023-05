ഓപ്പറേഷന്‍ താമരപ്പേടി; ജയിക്കുന്നവരെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കു മാറ്റാൻ കോൺഗ്രസ് നീക്കം

ന്യൂഡൽഹി∙ കർണാടകയിൽ ലീഡ് നില കേവല ഭൂരിപക്ഷം പിന്നിട്ടതിനു പിന്നാലെ, വിജയിക്കുന്ന സ്ഥാനാർഥികളെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കു മാറ്റാൻ കോൺഗ്രസ് നീക്കം തുടങ്ങിയതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇതിനായി തമിഴ്നാട് ഭരിക്കുന്ന ഡിഎംകെ നേതൃത്വവുമായി കോൺഗ്രസ് ബന്ധപ്പെട്ടതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ജയിക്കുന്ന സ്ഥാനാർഥികളെ വൈകിട്ടോടെ ബെംഗളൂരുവിലെത്തിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയായെന്നാണ് വിവരം.

ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഭരിക്കാനുള്ള ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതീക്ഷ. ആകെ 224 സീറ്റുകളുള്ള കർണാടകയിൽ, കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിനു വേണ്ടത് 113 സീറ്റുകളാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഫലസൂചനകൾ പ്രകാരം കോൺഗ്രസിന് കേവലഭൂരിപക്ഷം കടന്നാലും വൻ ലീഡ് ലഭിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ്, ജയിക്കുന്നവരെ ബിജെപി റഡാറിൽ നിന്നു മാറ്റി നിർത്താനുള്ള നീക്കം.

English Summary: Congress's 'Protect MLAs' Plan As It Smells Victory In Karnataka