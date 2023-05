എവിടെയും എപ്പോഴും തൊടുക്കുന്ന ‘വജ്രായുധം’; തോറ്റത് മോദി? പരാജയഭാരത്താൽ പടനായകൻ

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏതായാലും, എവിടെയും എപ്പോഴും തൊടുക്കാവുന്ന വജ്രായുധം; നരേന്ദ്ര മോദി എന്ന ‘ക്രൗഡ് പുള്ളർക്ക്’ പകരം വയ്ക്കാൻ മറ്റൊന്നും ബിജെപിയുടെ കയ്യിലില്ലെന്നതിനു കർണാടകയും സാക്ഷി. എന്നാൽ, മോദി പ്രഭാവത്തിനും ബിജെപിയെ രക്ഷിക്കാനായില്ല. വിജയാരവങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പടനായകന് നാട് സമ്മാനിച്ചത് പരാജയഭാരം. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെയും നേതൃത്വത്തെയും നിഴലിൽനിർത്തി പ്രചാരണത്തിന്റെ ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ്. ഭരണവിരുദ്ധ വികാരവും അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും ഉയർന്ന സംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപിയുടെ അറ്റകൈ പ്രയോഗം. സർവം മോദിമയമായിരുന്നു. കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങളും വികസന പദ്ധതികളും എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മോദി കളം നിറഞ്ഞു. ഫലത്തിൽ, ബിജെപിയും കോൺഗ്രസുമല്ല, ദേശീയ രാഷ്ട്രീയവും പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയവുമാണു കർണാടകയിൽ പോരടിച്ചത്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആവേശത്തിലേക്ക് കർണാടകയെ ഉണർത്തിവിടാൻ ബിജെപിയുടെ ഏക ആശ്രയമായിരുന്നു മോദി. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഭരണമുള്ള ഏക സംസ്ഥാനത്തെ കൂടെനിർത്താൻ മോദി വേണമെന്ന് പാർട്ടിക്ക് ഒന്നടങ്കം മനസ്സിലായി. താരപ്രചാരകരിൽ ഒന്നാമനായ മോദി, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനു മുൻപേതന്നെ സംസ്ഥാന സന്ദർശനം തുടങ്ങിയിരുന്നു. ജനുവരി മുതൽ പത്തിലേറെ തവണ അദ്ദേഹം കർണാടകയിലെത്തി. 2014ൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ശേഷം ഒരു വർഷത്തിനിടെ ഇത്രയേറെ തവണ മോദി സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിയത് ഇതാദ്യം. ആകെ 19 പ്രചാരണ റാലികളിലും 6 മെഗാ റോഡ് ഷോകളിലും പങ്കെടുത്തു. കിലോമീറ്ററുകളോളം റോഡ് ഷോ നടത്തി പ്രവർത്തകരെ ആവേശഭരിതരാക്കിയാണു മോദി പ്രചാരണം അവസാനിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ, ആരവങ്ങൾ അപ്പാടെ വോട്ടായി മാറിയില്ലെന്നു ബിജെപി ഞെട്ടലോടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബെംഗളൂരുവിൽ നടത്തിയ റോഡ് ഷോയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രവർത്തകരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു.

മോദിയുടെ റോഡ് ഷോ കടന്നുപോയ വഴികളെല്ലാം ആയിരക്കണക്കിനു കിലോഗ്രാം ജമന്തിപ്പൂക്കളാൽ മഞ്ഞനിറമായിരുന്നു. പൂക്കളെറിഞ്ഞ് മോദിയെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹനത്തെയും ആരാധകർ മൂടി. റോഡ് ഷോയിലെ ദൃശ്യങ്ങളിലെല്ലാം ബിജെപി രാഷ്ട്രീയാർഥം നിറച്ചു. ബജ്‌റങ്ദൾ വിവാദം പരമാവധി കത്തിച്ചു നിർത്താൻ റോഡരികിൽ ഹനുമാന്റെ നിശ്ചലദൃശ്യങ്ങൾ, ബജ്‌റങ്ദൾ കൊടികൾ എന്നിവ സ്ഥാപിച്ചു. ലിംഗായത്ത് മേഖലയിലെ ‘വിള്ളൽ’ പരിഹരിക്കാൻ ബസവേശ്വരന്റെ വേഷം ധരിച്ചവരും റോഡരികിൽ നിരന്നു. ഹനുമാൻ പ്രതിമകളുടെ മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ, വാഹനം നിർത്തി പ്രതിമകളെ നമസ്കരിച്ച് മോദി പൂക്കൾ വാരിയെറിഞ്ഞു. ഹനുമാൻ വേഷധാരികളെ നമസ്കരിച്ചു. മത്സരിക്കുന്നതു മോദിയാണെന്നു തോന്നിക്കുംവിധമായിരുന്നു പ്രചാരണം. ‘മോദി സ്ഥാനാർഥിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം’ എന്നാണു ജനം ചിന്തിച്ചതെന്നതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ വ്യക്തം.

വോട്ടെടുപ്പിനു മുൻപായി കര്‍ണാടകയിലെ ജനങ്ങള്‍ക്കു മോദി തുറന്ന കത്തെഴുതിയതും ചർച്ചയായി. ‘‘കര്‍ണാടകയിലെ ഓരോ പൗരന്റെയും സ്വപ്‌നമാണ് എന്റെ സ്വപ്‌നം. കര്‍ണാടകയില്‍ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനവും ഗതാഗത മേഖലയില്‍ ആധുനികവൽക്കരണവും നടപ്പാക്കും. ഗ്രാമീണ-നാഗരിക മേഖലകളില്‍ ജനജീവിതം കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തും. വനിതകള്‍ക്കും യുവാക്കള്‍ക്കും കൂടുതല്‍ അവസരം സൃഷ്ടിക്കും. കര്‍ണാടകയെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സംസ്ഥാനമാക്കും. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഞ്ചാമത്തെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യ. നമ്മുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യമെന്നത് ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഒന്നിലെത്തുക എന്നതാണ്. അതിന് ലക്ഷം കോടി രൂപ മതിപ്പുള്ള സമ്പദ്ഘടനയായി കര്‍ണാടകയുടെ ത്വരിതഗതിയിലുള്ള വികസനം ആവശ്യമാണ്’’– മോദി പറഞ്ഞു.

കർണാടകയിലെ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രവർത്തകരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി കർണാടകയിലെ 4 ശതമാനം മുസ്‌ലിം സംവരണം റദ്ദാക്കി നയം വ്യക്തമാക്കിയ ബിജെപി, ഏകവ്യക്തി നിയമവും ദേശീയ പൗരത്വ റജിസ്റ്ററും നടപ്പാക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു. കേരളത്തിൽ വിവാദമായ ‘ദ് കേരള സ്റ്റോറി’ എന്ന സിനിമ മോദി ഇവിടെ ചർച്ചയാക്കി. തീവ്രവാദം തുറന്നുകാട്ടുന്ന സിനിമയാണ് കേരള സ്‌റ്റോറിയെന്നും വോട്ടുനേടാനായി തീവ്രവാദത്തോട് കോൺഗ്രസ് മൃദുസമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കർണാടകയിൽ മോദിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ രീതിയെ വിമർശിച്ച് എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാർ രംഗത്തുവന്നു. ‘മതപരമായ മുദ്രവാക്യങ്ങൾ’ മോദി ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ താൻ അദ്ഭുതപ്പെട്ടെന്നാണു പവാർ പറഞ്ഞത്.

ഭരണം കയ്യാളുന്ന ബിജെപി മുന്നോട്ടുവച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പു മുദ്രാവാക്യമാണ് ‘ഡബിൾ എൻജിൻ സർക്കാര’. അതായത്, കേന്ദ്രത്തിലും കർണാടകയിലും ബിജെപി സർക്കാർ. തലയ്ക്കൽ നരേന്ദ്ര മോദിയും പിന്നിൽ ബസവരാജ് ബൊമ്മെയുമായി പായുന്ന ഡബിൾ എൻജിൻ ‘വന്ദേഭാരത്’ ആയിരുന്നു വാഗ്ദാനം. ബിജെപിയുടെ ശക്തികേന്ദ്രമായ വടക്കൻ കർണാടകയിലെ പ്രമുഖ ലിംഗായത്ത് വിഭാഗക്കാരനും മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ലക്ഷ്മൺ സാവദി, ഇതേ സമുദായത്തിലെ മറ്റൊരു നേതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ജഗദീഷ് ഷെട്ടർ എന്നിവർ പാർട്ടിവിട്ടു കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നത് ഇരട്ടഷോക്കായി. ഇതിനെയെല്ലാം മറികടക്കാൻ ബിജെപിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു മാനേജർമാർ വമ്പൻ പരിപാടികളാണ് ഒരുക്കിയത്. 1200 റോഡ് ഷോ, 1200 പൊതുസമ്മേളനം, 224 മഹാറാലി, 224 പത്രസമ്മേളനം, 8,000 തെരുവുയോഗം... ഈ ‘കാർപറ്റ് ബോംബിങ് ക്യാംപെയ്ന്റെ’ മുഖമായും ശബ്ദമായും മോദി നിറഞ്ഞെങ്കിലും നനഞ്ഞ പടക്കമായി.

തന്നെപ്പറ്റി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ നടത്തിയ ‘വിഷം ചീറ്റുന്ന പാമ്പ്’ എന്ന പ്രയോഗം മോദി അനുകൂലമാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു. ജനം ഭഗവാൻ ശിവനാണെന്നും ആ ഭഗവാന്റെ കഴുത്തിലെ പാമ്പാണ് താനെന്നും മോദി ന്യായീകരിച്ചു. കോൺഗ്രസ് 91 തവണ വ്യക്തിപരമായി അപമാനിച്ചെന്നും മോദി ആരോപിച്ചു. താൻ അധിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടു എന്നതുമാത്രം പറയാതെ ജനത്തോടു കർണാടകയുടെ വികസനത്തെക്കുറിച്ചു മോദി പറയണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മുതിർന്ന നേതാവ് സോണിയ ഗാന്ധിയെ പ്രചാരണത്തിനിറക്കിയ കോൺഗ്രസിനെ മോദി പരിഹസിച്ചു. പ്രചരിപ്പിച്ച കള്ളങ്ങളൊന്നും ഫലിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇതുവരെ രംഗത്തില്ലാതിരുന്നവരെയും കോൺഗ്രസ് ഇറക്കുകയാണ് എന്നായിരുന്നു പേരെടുത്തു പറയാതെ മോദിയുടെ പരാമർശം. ഹിന്ദുത്വമോ വികസനമോ അജൻഡ ഏതായാലും മോദി നയിക്കുമ്പോൾ ചരിത്രം വഴിമാറുമെന്ന ബിജെപിയുടെ അതിരറ്റ ആത്മവിശ്വാസത്തിനു മേലാണ് കർണാടക ആണിയടിച്ചത്.

