ബസിനുള്ളിൽ കയറി ഡ്രൈവറെയും കണ്ടക്ടറെയും മർദ്ദിച്ച് റിക്കവറി വാൻ ഡ്രൈവർ– വിഡിയോ

നിലമ്പൂർ∙ മലപ്പുറം നിലമ്പൂരിൽ റിക്കവറി വാൻ ഡ്രൈവർ ബസ് ജീവനക്കാരെ ബസിനുള്ളിൽ കയറി മർദ്ദിച്ചു. പരുക്കേറ്റ ബസ് ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടറും നിലമ്പൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. സീറ്റിലിരിക്കുന്ന ഡ്രൈവറെ ബസിനുള്ളിൽ കയറി റിക്കവറി വാൻ ഡ്രൈവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതും അസഭ്യം പറയുന്നതും വിഡിയോയിൽ വ്യക്തമാണ്.

മഞ്ചേരിയിൽനിന്നും മുണ്ടേരിയിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുകയായിരുന്ന ബസിന്റെ ഡ്രൈവർ കാരക്കുന്ന സ്വദേശി പാറക്കൽ നൗഷാദിനെയും കണ്ടക്ടർ യൂനസിനെയുമാണ് റിക്കവറി വാൻ ഡ്രൈവർ ഷംസീർ നിലമ്പൂർ ചന്തക്കുന്ന് ബസ് സ്റ്റാൻഡിനുള്ളിൽവച്ച് മർദ്ദിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം മഞ്ചേരിയിൽവച്ച് ഈ ബസും ഷംസീറിന്റെ വാനും തമ്മിൽ ഉരസിയിരുന്നു. ഇതിൽ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഷംസീർ ബസ് ഡ്രൈവറായ നൗഷാദിനെയും കണ്ടക്ടർ യൂനസിനെയും ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും, തെറ്റ് തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തല്ലാത്തതിനാൽ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ഇവർ തയാറായില്ല.

ഇന്നലെ ബസ് ചന്തക്കുന്ന് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെത്തിയപ്പോൾ, ഷംസീർ ഡ്രൈവർ സീറ്റിനരികിലെത്തി പ്രകോപനപരമായി സംസാരിച്ചു. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടക്ടറായ യൂനസ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തി. ഇതോടെ ഷംസീർ ഡ്രൈവറെയും കണ്ടക്ടറെയും മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. ഇരുവരും ഷംസീറിനെതിരെ നിലമ്പൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Recovery Vand Driver Beaten Up Bus Driver And Conductor In Nilambur