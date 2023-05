തിരൂരങ്ങാടി ∙ മെഡിക്കൽ പരിശോധനക്ക് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച പ്രതി അക്രമാസക്തനായി. ഇന്നലെ രാത്രി തേഞ്ഞിപ്പലം പോലീസ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച യുവാവാണ് അക്രമസക്തനായത്. 2 പോലീസുകാരാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. അക്രമാസക്തനായ പ്രതിയെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസുകാർ പിടികൂടി കയ്യ് പിറകിൽ നിന്ന് കെട്ടിയാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. മദ്യപിച്ച് ബഹളം വെച്ചതിനാണ് ഇയാളെ പോലീസ് പിടികൂടിയത്.



English Summary: The accused was taken to Tirurangadi Taluk Hospital and became violent