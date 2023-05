കർണാടകയിൽ ചുക്കാൻ പിടിച്ച് വേണുഗോപാൽ; വിജയം കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനും ആശ്വാസം

തിരുവനന്തപുരം∙ കർണാടകത്തിലെ ഉജ്വല വിജയം കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനും അവേശവും ആത്മവിശ്വാസവുമുയർത്തുന്നു. കർണാടകയിൽ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഘടകക്ഷികൾക്കും ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്കും കോൺഗ്രസിലുള്ള പ്രതീക്ഷ കുറയുമായിരുന്നു. രണ്ടാം തവണയും പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതോടെ മുസ്​ലിം ലീഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഘടകകക്ഷികൾ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിൽ അതൃപ്തരായിരുന്നു.

കർണാടകയിൽ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെ ഒപ്പം ചേർക്കാനായത് കോൺഗ്രസ് വിജയത്തിൽ പ്രധാനമായി. കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്‍റെ ശക്തിയായ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തെ അടർത്തി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ബിജെപി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിനെതിരെ ഫലപ്രദമായ ഇടപെടൽ നടത്താൻ കർണാടക വിജയം പാർട്ടിയെ സഹായിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നേതൃത്വം.

കർണാടക പകർന്നു നൽകിയ ഊർജത്തില്‍ മുന്നോട്ടുപോയാൽ, 2019ലെ വിജയം ആവർത്തിക്കാനായില്ലെങ്കിലും മികച്ച വിജയം ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസിന്‍റെ പ്രചാരണ തന്ത്രങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ച സുനിൽ കനഗോലുവിനെ ലോക്സഭാ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പിനായി കേരളത്തിലെത്തിക്കാൻ പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള അനൈക്യം, താഴേത്തട്ടിൽ നേതാക്കളെയും പാർട്ടിയെയും സജ്ജമാക്കൽ, സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള പ്രചാരണ വിഷയങ്ങൾ എന്നിവ സുനിലിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീം അവലോകനം ചെയ്ത് പദ്ധതികൾ ആവിഷ്ക്കരിക്കും.

നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള അനൈക്യം മാറ്റാനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ ബത്തേരിയിലെ നേതൃയോഗത്തിൽ സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാൽ മുന്നോട്ടുവച്ചിരുന്നു. സിദ്ധരാമയ്യയും ഡി.കെ.ശിവകുമാറും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് താഴേത്തട്ടിൽ പ്രവർത്തനം ശക്തമാക്കിയതാണ് കോൺഗ്രസിന് ഗുണം ചെയ്തത്. കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പുനഃസംഘടന എങ്ങുമെത്തിയിട്ടില്ല. ഈ രീതിയിൽ മുന്നോട്ടുപോകാനാകില്ലെന്ന സന്ദേശം ദേശീയ നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കർണാടക വിജയം പ്രവർത്തനരീതികളിലും മാറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്ന വിശ്വാസം നേതാക്കൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

കർണാടക നേതാക്കൾക്കൊപ്പം കേരള നേതാക്കൾക്കും വിജയത്തിൽ വലിയ പങ്കുണ്ട്. കെ.സി.വേണുഗോപാലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത്. കേരളത്തിലെ നേതാക്കളും എംപിമാരും എംഎൽഎമാരും കർണാടകയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്നു. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്ക് അയോഗ്യത കല്‍പ്പിച്ച ഫാഷിസ്റ്റ് ഭരണത്തിനുള്ള മറുപടി കൂടിയാവണം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലമെന്ന സന്ദേശമാണ് കെ.സി.വേണുഗോപാൽ കർണാടക നേതൃത്വത്തിന് നൽകിയത്. ബിജെപിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതുവരെ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്താനും അദ്ദേഹം നിർദേശം നൽകി.

ഡി.കെ.ശിവകുമാറും സിദ്ധരാമയ്യയും തമ്മിൽ നിലനിന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ മുൻകൈ എടുത്തതും കെ.സി.വേണുഗോപാലാണ്. ഭരണത്തിലിരിക്കെ ബിജെപി നടത്തിയ അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷപാതവും വര്‍ഗീയ ധ്രുവീകരണവും ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ടുപോയി. കെ.സി. വേണുഗോപാലിനൊപ്പം കർണാടകയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി രൺദീപ് സുർജേവാല, ഡി.കെ.ശിവകുമാർ, സിദ്ധരാമയ്യ, പ്രചാരണ സമിതി അധ്യക്ഷൻ എം.ബി.പാട്ടീൽ തുടങ്ങിയവരുടെ ടീമാണ് പ്രചാരണങ്ങൾക്കും തന്ത്രങ്ങളൊരുക്കാനും മാസങ്ങളായി പ്രവർത്തിച്ചത്. ‌

ദീര്‍ഘകാലം കര്‍ണാടകയുടെ ചുമതല വഹിച്ച ദേശീയ ഭാരവാഹിയായിരുന്ന കെ.സി.വേണുഗോപാലിന് നേതാക്കള്‍ക്കിടയിലെ പ്രശ്നങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും സമവാക്യങ്ങളും കൃത്യമായി ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. മണ്ഡലതലം വരെ നേതാക്കളുമായി അദ്ദേഹത്തിനുള്ള അടുത്ത പരിചയം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉപയോഗിച്ചു. പ്രശ്നബാധിതമാകുമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന സീറ്റ് വിഭജനം പോലും അനായാസമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ സാധിച്ചു. അതിന് സഹായമായി ദേശീയ, സംസ്ഥാന നേതൃത്വങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നു.

മത നേതാക്കളുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചകള്‍ക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്‍റെ നിറം കൊടുക്കാതിരിക്കാന്‍ പാർട്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. നിയോജക മണ്ഡലം തിരിച്ച് നേതാക്കള്‍ക്ക് ചുമതല നല്‍കി. ബിജെപിയുടെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നും നേതാക്കളെ കോൺഗ്രസിലേക്കു കൊണ്ടുവരുന്നതിനോടൊപ്പം ഉൾപാർട്ടി പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ പരിഹരിക്കാനും കെ.സി.വേണുഗോപാലിനും സംഘത്തിനും കഴിഞ്ഞു. കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ പ്രകടന പത്രികയ്ക്കും കാര്യമായ ജനശ്രദ്ധ ലഭിച്ചു.

