ബെംഗളൂരു∙ രാജ്യത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിന്‍റെ വിജയമാണിതെന്ന് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. ചരിത്രവിജയം നൽകിയ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രിയങ്ക നന്ദി അറിയിച്ചു. നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള വിജയമാണ്. പുരോഗതിയുടെ ആശയമാണ് കർണാടകയിൽ ജയിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും പ്രിയങ്ക സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു. കർണാടകയിലെ നേതാക്കളെയും പ്രവർത്തകരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാ കഠിനാധ്വാനത്തിനും ഫലം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് പരിശ്രമിക്കുമെന്നും പ്രിയങ്ക അറിയിച്ചു.

കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസിന്‍റെ തിരഞ്ഞടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് രാഹുലിനൊപ്പം പ്രിയങ്കയും സജീവമായി രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ ഭാഗമായി രാഹുൽ കർണാടകയിലൂടെ നടന്നപ്പോൾ പ്രിയങ്കയും യാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തു.

അതേസമയം, പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കുള്ള ആലോചനകൾ കർണാടകയിൽ സജീവമാണ്. സിദ്ധരാമയ്യ, ഡി.കെ ശിവകുമാർ തുടങ്ങിയവരുടെ പേരുകളാണ് പ്രധാനമായും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. നാളെ ചേരുന്ന യോഗത്തിന് ശേഷം തീരുമാനമുണ്ടാകുന്നതിനാണ് സാധ്യത. മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

