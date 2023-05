‘കൈ’ക്കരുത്തുറപ്പിച്ച് കർണാടക; മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിലേക്ക് സിദ്ധരാമയ്യ?

ബെംഗളുരു ∙ കർണാടകയിൽ കേവലഭൂരിപക്ഷം മറികടന്ന് കരുത്ത് കാട്ടി കോൺഗ്രസ് ഭരണത്തിലേക്ക്. കേവലഭൂരിപക്ഷത്തിന് ആവശ്യമായ 113 സീറ്റുകളിലേറെ മുന്നേറിയ കോൺഗ്രസിന് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനാകും.

തൂക്കുമന്ത്രിസഭയുണ്ടായാൽ ജെഡിഎസിന്റെയോ സ്വതന്ത്ര എംഎൽഎമാരുടെയോ പിന്തുണയോടെയല്ലാതെ ഒരു പാർട്ടിക്കും ഭരണം ഉറപ്പിക്കാനാവുമായിരുന്നില്ല. 122 സീറ്റിലേറെ ജയിച്ചാൽ അടുത്തിടെ കോൺഗ്രസ് നേടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിജയമാകുമത്. 2013 ൽ 54 ശതമാനം വോട്ടുവിഹിതത്തോടെ 122 സീറ്റിൽ ജയിച്ചതാണ് സമീപകാലത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം.

സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയായി ആരെ കോൺ‌ഗ്രസ് നിയോഗിക്കുമെന്നതാണ് ഇതിനിടെ ഉയരുന്ന ചോദ്യം. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയും പിസിസി അധ്യക്ഷൻ ഡി.കെ. ശിവകുമാറുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിപദ ചർച്ചകളിൽ മുൻ‌നിരയിൽ. മുതിർന്ന നേതാവെന്ന നിലയിൽ സിദ്ധരാമയ്യക്ക് അവസരം ലഭിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഡി.കെ. ശിവകുമാറിന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദമോ ആഭ്യന്തരം പോലുള്ള മികച്ച വകുപ്പുകളോ ലഭിച്ചേക്കും.

ഇത്തവണ കർണാടക നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നതിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നതിലും മുന്നിൽനിന്നു പ്രവർത്തിച്ചത് ശിവകുമാറാണ്. 2018 ൽ ജെഡിഎസുമായി ചേർന്ന് സർക്കാരുണ്ടാകുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുകയും ഗുജറാത്തിൽ രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കവേ എംഎൽഎമാരെ ചാക്കിട്ടുപിടിക്കാനുള്ള ബിജെപി നീക്കത്തെ ചെറുക്കുന്നതിലും നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച ശിവകുമാറിനെ കോൺഗ്രസിന് അവഗണിക്കാനാവില്ല. അതിനാൽ തന്നെ ഇരുവർക്കും അവസരം നൽകുന്നതിനായി അ‍ഞ്ചു വർഷ കാലാവധി പങ്കുവയ്ക്കുന്നതും പരിഗണനയിലുണ്ട്.

