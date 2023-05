മലപ്പുറത്ത് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച പ്രതി അക്രമാസക്തനായി; പൊലീസുകാരെ ചവിട്ടി

മലപ്പുറം∙ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌തിരൂരങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ മെഡിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്കു കൊണ്ടുവന്ന പ്രതി അക്രമാസക്തനായി. വെള്ളി രാത്രി 11.45ന് അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ മെഡിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്കു കൊണ്ടുവന്ന പ്രതിയാണു ജീവനക്കാർക്കുനേരെ തിരിഞ്ഞത്. പൊലീസുകാരെ ചവിട്ടുകയും ചെയ്തു. ആക്രമണത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു.

ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് ബഹളംവച്ചതിനു തേഞ്ഞിപ്പലം പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത യുവാവിനെ 2 പൊലീസുകാരാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. പ്രതിയുടെതന്നെ തോളിലുണ്ടായിരുന്ന തോർത്തുമുണ്ടെടുത്ത് പൊലീസുകാർ കൈകൾ പിറകിലേക്കു കെട്ടിയ ശേഷമാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.

സുരക്ഷയ്ക്ക് ഇനി മുളക് സ്പ്രേയും തോർത്തുമുണ്ടും

മെഡിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രതികളിൽനിന്ന് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കു സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ തിരൂരങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ തോർത്തുമുണ്ടും മുളക് സ്പ്രേയും വാങ്ങി. വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കു കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രതികൾ അക്രമാസക്തരായാൽ കയ്യും കാലും കെട്ടിയിടുന്നതിനാണു തോർത്ത്. വനിതാ ജീവനക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കാണ് മുളക് സ്പ്രേ. രണ്ടും വാങ്ങി നൽകിയതായി സൂപ്രണ്ട് ഡോ. പ്രഭുദാസ് പറഞ്ഞു.

