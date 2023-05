‘സിദ്ധരാമയ്യയെ സഹായിച്ചും പിന്തുണച്ചും രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു; ഭിന്നതകളില്ല’: ഡികെ

ബെംഗളൂരു ∙ തനിക്കും സിദ്ധരാമയ്യയ്ക്കുമിടയിൽ ഭിന്നതകളില്ലെന്ന് കർണാടക കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ഡി.കെ.ശിവകുമാർ. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് സിദ്ധരാമയ്യയെ പരിഗണിക്കുന്നെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടെയാണ് ശിവകുമാർ‍ നയം വ്യക്തമാക്കിയത്. തനിക്കും സിദ്ധരാമയ്യയ്‌ക്കുമിടയിൽ ഭിന്നതകളുണ്ടെന്നത് ചിലരുടെ പ്രചരണം മാത്രമാണെന്നും വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു.



കർണാടകയിലെ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ, തങ്ങളുടെ നേതാവിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇരുനേതാക്കളുടെയും അണികൾ പോസ്റ്റർ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നാണു ശിവകുമാർ രംഗത്തെത്തിയത്. "പല തവണ കോണ്‍ഗ്രസിനായി ത്യാഗം ചെയ്ത ആളാണ് ഞാൻ. സിദ്ധരാമയ്യയെ സഹായിച്ചും പിന്തുണച്ചും ഞാൻ രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹവുമായി മികച്ച സഹകരണമാണ് ഉള്ളത്"- ശിവകുമാർ വ്യക്തമാക്കി.

കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ സിദ്ധരാമയ്യയെയും ശിവകുമാറിനെയും പരിഗണിക്കുമെന്നു കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാലും പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരുടെ യോഗം ഇന്ന് ബെംഗളൂരുവിൽ ചേരും. എംഎൽഎമാരുടെ അഭിപ്രായം കൂടി പരിഗണിച്ച ശേഷമാവും ഹൈക്കമാൻഡിൽനിന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാവുക.

