സമൂഹ മാധ്യമത്തിലെ പോസ്റ്റിനെ ചൊല്ലി തർക്കം; ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു, എട്ടു പേർക്ക് പരുക്ക്

അകോള∙ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അകോളയിൽ സമൂഹമാധ്യമത്തിലെ പോസ്റ്റിനെ ചൊല്ലി രണ്ട് സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. രണ്ട് പൊലീസുകാർ ഉൾപ്പെടെ എട്ടു പേർക്കു പരുക്കേറ്റു. കല്ലേറിലാണ് ആളുകൾക്കു പരുക്കേറ്റത്.



സംഭവത്തിൽ 26 പേരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി 11.30ന് ഓൾഡ് സിറ്റി മേഖലയിലാണ് സംഘർഷമുണ്ടായത്. പ്രദേശത്ത് ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് നീമ അറോറ 144 പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടുന്നത് തടയുന്നതിനാണ് 144 പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സമൂഹമാധ്യമത്തിലെ മതപരമായ പോസ്റ്റ് വൈറലായതിനു പിന്നാലെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായതെന്ന് എസ്പി സന്ദീപ് ഘുഗെ പറഞ്ഞു. രണ്ട് കേസുകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എസ്പി അറിയിച്ചു.

രണ്ട് സംഘങ്ങളിലെയും അംഗങ്ങൾ പരസ്പരം കല്ല് എറിഞ്ഞതായി എഎസ്പി മോനിക്ക റാവത്ത് അറിയിച്ചു. കല്ലേറിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുണ്ടായി. ആളുകളെ പിരിച്ചുവിടുന്നതിനു പൊലീസ് കണ്ണീർവാതകം പ്രയോഗിച്ചു. നിലവിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാണ്. സംഭവത്തെതുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 1000 പൊലീസുകാരെ സുരക്ഷയ്ക്കായി പ്രദേശത്ത് വിന്യസിച്ചവെന്നും മോനിക്ക കൂട്ടിച്ചേർത്തു

ജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി കൂടിയായ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങളോടു സമാധാനം കാത്തുസൂക്ഷിക്കണമെന്നു ഫഡ്നാവിസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പരിഭ്രാന്തി വേണ്ടെന്നും കിംവദന്തികളിൽ വിശ്വസിക്കരുതെന്നും പൊലീസ് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

English Summary: One Killed, 8 Injured In Clash Over Social Media Post In Maharashtra City