ഞാൻ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച‌ കാലത്ത് നിങ്ങൾ ജനിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല: സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് ഇമ്രാൻ

ലഹോർ∙ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നുവരാൻ പാക്ക് സൈന്യത്തെ പരിഹസിച്ച് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ. സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവനുസരിച്ച് അഴിമതി വിരുദ്ധ സമിതിയുടെ കസ്റ്റഡിയിൽനിന്നു മോചിതനായ ശേഷമായിരുന്നു ഇമ്രാൻ സൈന്യത്തിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നത്. സൈന്യം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് രാജ്യം സമ്പൂർണ അരാജകത്വത്തിലേക്കു കൂപ്പുകുത്തുന്നതിൽനിന്നു രക്ഷിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഇമ്രാൻ പരിഹസിച്ചത്.

ഇമ്രാന്‍റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായ തെഹ്‌രികെ ഇൻസാഫിനെതിരെ (പിടിഐ) സൈന്യം സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടിനെയും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. ‘‘പിടിഐ വിരുദ്ധ നയത്തെക്കുറിച്ചു സൈന്യം പുനർവിചന്തനം നടത്തണം. വലിയ ദുരന്തത്തിന്‍റെ വക്കിലാണ് സൈനിക നയം പാക്കിസ്ഥാനെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചേരിക്കുന്നത്. ഇസ്​ലാമാബാദ് ഹൈക്കോടതി എല്ലാ കേസുകളിലും ജാമ്യം നൽകിയതിനു പിന്നാലെ എന്നെ തട്ടികൊണ്ടുപോകുന്ന നയമാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത്’’ – ഇമ്രാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

കാപട്യക്കാരനായി തന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ച ഇന്‍റർ-സർവീസസ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് (ഐഎസ്പിആർ) ഡയറക്ടർ ജനറൽ മേജർ ജനറൽ അഹമ്മദ് ഷെരീഫ് ചൗധരിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെയും ഇമ്രാൻ ഖാൻ രംഗത്ത് വന്നു. ‘‘മിസ്റ്റർ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഐഎസ്പിആർ, ഞാൻ എന്‍റെ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അതിന്‍റെ യശസ്സ് ഉയർത്തുന്ന കാലത്ത് നിങ്ങൾ ജനിച്ചിട്ടു പോലുമില്ല. എന്നെ കാപട്യക്കാരനും സൈന്യത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ലജ്ജാകരമായ കാര്യമാണ്.

സൈന്യത്തിന്‍റെ പ്ലബിക്ക് റിലേഷൻസ് വിഭാഗമായ ഐഎസ്പിആർ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് സ്വന്തം രാഷ്ട്രീപാർട്ടി രൂപീകരിച്ചു കൂടാ? ഇത്തരം തെറ്റായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നിയിക്കുന്നതിനു നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് അനുമതി നൽകിയത്?‌

ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് പാക്ക് സൈന്യത്തിനു നല്ല പ്രതിച്ഛായ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആളുകൾക്കു സൈന്യത്തെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. മുൻ സൈനിക മേധാവി ജനറൽ ഖമർ ജാവേദ് ബജ്‌വ എന്നെ പിന്നിൽനിന്നു കുത്തിയതോടെ സ്ഥിതി മാറി. പാക്കിസ്ഥാനിലെ കുപ്രസിദ്ധരും അഴിമതിക്കാരുമായ ക്രമിനിലുകൾ അധികാരം പിടിച്ചു. ജനങ്ങൾ സൈന്യത്തെ വിമർശിക്കുന്നതു ഞാൻ കാരണമല്ല. സൈനിക മേധാവിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണമാണ്. ഞാൻ നുണ പറയുന്നതായി നിങ്ങൾ പരിഹസിക്കുന്നു. പക്ഷേ, പാക്ക് സുപ്രീം കോടതി പോലും എന്നെ സത്യസന്ധനായ മനുഷ്യനായിട്ടാണു വിലയിരുത്തിയത്.

സൈനിക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയവരെ സൈന്യം അധികാരത്തിലേറ്റി. പിടിഐ നേതൃത്വത്തെയും 3500 പ്രവർത്തകരെയും സൈന്യം ജയിലിൽ അടച്ചു. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ താത്പര്യമില്ല. കാരണം അവർ തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിച്ചു തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്തുന്നത് തടയാൻ അവർ പദ്ധതിയിട്ടു. അതു വലിയ പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കും. സൈന്യം ഞാൻ പറയുന്നതു കേൾക്കില്ല. എങ്കിലും ഒരു ഉപദേശം തരാം. ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ രാജ്യത്തെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുവെന്നു നിങ്ങൾ മനസിലാക്കണം.

പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഏക പ്രതീക്ഷ കോടതികളാണ്. ജഡ്ജിമാർ അധികാരികളുടെ നിയമവിരുദ്ധമായ ആജ്ഞകൾ തള്ളിക്കളയുന്നു. സൈന്യം മാധ്യമങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾക്കു വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി. മാധ്യമപ്രവർത്തകർ സൈനിക നിയന്ത്രണത്തിനു കീഴിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല. പേടി കൂടാതെ പ്രവർത്തിക്കണം. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ഇമ്രാൻ റിയാസ് ഖാനെ തട്ടികൊണ്ടുപോയതു ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഒരുപക്ഷേ അയാളെ ക്രൂരമായി ഉപദ്രവിക്കുകയോ കൊല്ലപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും.’’– ഇമ്രാൻ പറഞ്ഞു

അവിശ്വാസപ്രമേയത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിലാണ് ഇമ്രാന് അധികാരം നഷ്ടമായത്.

English Summary: "You Were Not Even Born When...": Imran Khan Slams Pak Army Officer