മലപ്പുറത്ത് ബിഹാർ സ്വദേശിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് തീവ്രവാദികൾ: ബിജെപി ബിഹാർ സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ

പട്ന ∙ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ബിഹാർ സ്വദേശിയായ രാജേഷ് മാഞ്ചിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതു തീവ്രവാദികളാണെന്ന് ബിജെപി ബിഹാർ സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ സിദ്ധാർഥ് ശംഭു ആരോപിച്ചു.

ദലിതനായ രാജേഷ് മാഞ്ചിയുടെ കൊലപാതകം മതേതര രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ തനിനിറം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ദലിതനെ അതിക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തെ കുറിച്ചു കേരള, ബിഹാർ സർക്കാരുകൾ മൗനം പുലർത്തുന്നതു ദലിത് വിരുദ്ധ മാനസികാവസ്ഥയുടെ തെളിവാണെന്നും സിദ്ധാർഥ് ശംഭു കുറ്റപ്പെടുത്തി.

അതേസമയം, കൊണ്ടോട്ടി കിഴിശ്ശേരി ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകത്തിൽ എട്ടുപേരാണ് പിടയിയിലായിരിക്കുന്നത്. രാജേഷ് മാഞ്ചിയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

English Summary: Bihar state vice president of BJP said that terrorists killed a native of Bihar in Malappuram district