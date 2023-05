‌ അറബിക്കടലിലെ ലഹരിമരുന്ന് വേട്ട; പാക്ക് വംശജനെ 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു

കൊച്ചി∙ ലഹരിമരുന്നുമായി കസ്റ്റഡിയിലായ പാക്കിസ്ഥാൻ വംശജന്‍ സുബൈറിനെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി കൊച്ചി മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ സുബൈറിനെ കോടതി 14 ദിവസത്തേക്കാണ് റിമാൻഡ് ചെയ്തത്. പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും. സുബൈറിനെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതോടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്നാണ് നിഗമനം. അതേസമയം, പാക്കിസ്ഥാൻകാരനല്ല, താൻ ഇറാൻകാരനാണെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ് പ്രതി.



അറബിക്കടലിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ‌ ബോട്ടിൽ നിന്ന് 15,000 കോടി രൂപ വിലവരുന്ന 2500 കിലോഗ്രാം രാസലഹരി മരുന്നാണ് പിടികൂടിയത്. രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ നേവിയും നർകോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയും (എൻസിബി) അറബിക്കടലിൽ നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണു മെത്താംഫെറ്റമിൻ എന്ന രാസലഹരി കണ്ടെത്തിയത്. പാക്കിസ്ഥാൻ ലഹരി സംഘമായ ‘ഹാജി സലിം നെറ്റ്‌വർക്കിന്റേ’തായിരുന്നു ലഹരിമരുന്ന്. പിടിച്ചെടുത്തതിലും കൂടുതൽ രാസലഹരി അറബിക്കടലിൽ മുക്കിയയെന്നാണ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പാക്കിസ്ഥാൻ സ്വദേശിയുടെ മൊഴി.

പാക്ക് ക്രിമിനൽ സിൻഡിക്കറ്റായ ഹാജി സലിം നെറ്റ്‌വർക് അറബിക്കടലിൽ താഴ്ത്തിയ 3000 കിലോഗ്രാമിൽ അധികം വരുന്ന രാസലഹരി പദാർഥങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ‌ ഇത് രാജ്യംകണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ലഹരിമരുന്നു വേട്ടയാവും. നേവൽ ഇന്റലിജൻസിനു രഹസ്യവിവരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ലഹരിവഹിക്കുന്ന പാക്കിസ്ഥാൻ ചരക്കുകപ്പൽ ഗുജറാത്ത് പുറംകടൽ താണ്ടി തെക്ക്–കിഴക്ക് ദിശയിൽ ലക്ഷദ്വീപ് ലക്ഷ്യമാക്കിയാണു നീങ്ങിയിരുന്നത്. എന്നാൽ നാവികസേന പിൻതുടരുന്ന വിവരം പാക്ക് കപ്പലിനു ലഭിച്ചതായി അതിന്റെ പിന്നീടുള്ള വേഗതയും ഇന്ത്യൻ തീരത്തു നിന്നു 200 നോട്ടിക്കൽ മൈലിനു പുറത്തുള്ള രാജ്യാന്തര കപ്പൽ ചാലിലേക്കു നീങ്ങാൻ കാണിച്ച വ്യഗ്രതയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

English Summary: Kochi Drug Bust: Pak native who was in Custody, remanded for 14 days