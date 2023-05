അന്വേഷണം നേരിടുന്ന കമ്പനികളിൽ അദാനിയില്ല: സെബി സുപ്രീം കോടതിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഹിൻഡൻബർഗ് റിപ്പോർട്ടിൽ അദാനിക്കെതിരായ അന്വേഷണത്തിന് സമയം നീട്ടി നൽകണമെന്ന സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (സെബി)യുടെ അപേക്ഷയിൽ സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഉത്തരവ് നാളെ. ജസ്റ്റിസ് എംആർ ഷാ യ്ക്ക് യാത്രയയ്പ്പ് നൽകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോടതി നേരത്തെ പിരിയുകയായിരുന്നു.

2016 മുതൽ അദാനിയടക്കം 51 കമ്പനികളിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഹർജിക്കാരൻ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ അന്വേഷണം നേരിടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അദാനി കമ്പനിയില്ലെന്ന് സെബി കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ സമയം നീട്ടി നൽകണമെന്ന് സെബി വീണ്ടും കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആറ് മാസത്തെ സമയം നീട്ടിനൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നും മൂന്നുമാസം നൽകാമെന്നും വെള്ളിയാഴ്ച സുപ്രീംകോടതി സെബിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Allegations Of Adani Investigations Since 2016 "Factually Baseless", Says SEBI