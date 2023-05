പെരുമ്പാമ്പിനെ ആയുധമാക്കി മർദനം; കാനഡയിൽ ‘സ്ട്രീറ്റ് ഫൈറ്റ്’; വിഡിയോ

ടൊറൊന്റോ ∙ പെരുമ്പാമ്പ് കൊണ്ട് യുവാവിനെ മർദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നു. കാനഡയിലെ ടൊറൊന്റോയിൽ ബുധനാഴ്ച രാത്രി 11.50ഓടെയാണ് സംഭവം.

അടികൊണ്ടയാൾ നിലത്തുവീഴുകയും എതിർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അക്രമി പാമ്പിനെ ചാട്ടപോലെ ഉപയോഗിച്ച് അയാളെ അടിക്കുന്നത് തുടർന്നു. ടൊറന്റോ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയതോടെ അക്രമി പാമ്പിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് റോഡിൽ കമഴ്ന്നുകിടന്ന് കീഴടങ്ങുന്നത് വിഡിയോയിൽ കാണാം.

English Summary: Watch: Man Uses His Pet Python As A Weapon During Street Fight In Canada