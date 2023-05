വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ എസ്ഐയെ വളഞ്ഞിട്ടു മർദിച്ചു, ചവിട്ടി നിലത്തിട്ടു; 5 പേർക്കെതിരെ കേസ്

തിരുവനന്തപുരം∙ ബീമാപള്ളിയിൽ രാത്രി പൊലീസ് നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ എസ്ഐയെ വളഞ്ഞിട്ടു മർദിച്ചു. പൂന്തുറ സ്റ്റേഷനിലെ എസ്ഐ എച്ച്.പി.ജയപ്രകാശിനെയാണു പരിശോധന ചോദ്യം ചെയ്ത അഞ്ചംഗസംഘം ഞായറാഴ്ച രാത്രി മർദിച്ചത്. പൂന്തുറ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിൽ ജയപ്രകാശ് ചികിത്സ തേടി. ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനും അസഭ്യം വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ദേഹോപദ്രവം ചെയ്തതിനും അഞ്ച് പേർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

പരിശോധനയ്ക്ക് എസ്ഐ ഉൾപ്പെടെ നാലു പേർ ഉണ്ടായിരുന്നതായി പൂന്തുറ പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞു പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെ പ്രദേശവാസികളായ ഒരു സംഘം ആളുകൾ ഇതു ചോദ്യം ചെയ്തു. തർക്കം ഉണ്ടായപ്പോൾ പ്രതികളിൽ ഒരാൾ ഇരുമ്പു കമ്പി എടുത്ത് എസ്ഐയ്ക്കു നേരെ വീശി. ഇതു തടയാൻ ശ്രമിച്ച എസ്ഐയുടെ കൈക്ക് അടിയേറ്റു. തലയിലും മുതുകിലും മർദിക്കുകയും ചവിട്ടി നിലത്തിടുകയും ചെയ്തു. പൊലീസാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയതെന്നാണു നാട്ടുകാരുടെ വാദം.

English Summary: SI Beaten Up During Vehicle Checking at Thiruvananthapuram