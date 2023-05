ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്തെ പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ 2021–22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വരുമാനത്തിന്‍റെ 76 ശതമാനവും അജ്ഞാത ഉറവിടങ്ങളിൽനിന്നാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. 887.55 കോടി രൂപയാണ് അജ്ഞാത ഉറവിടങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം രാജ്യത്തെ പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിഫോം (എഡിആർ) നടത്തിയ പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തി.

2020 –21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ അജ്ഞാത ഉറവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വരുമാനത്തെക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇത്തവണ. 530.70 കോടി രൂപയാണ് 2020 –21 സാമ്പത്തിക വർഷം പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ വെളിപ്പെടുത്തിയ മൊത്തവരുമാനം. ഇതിൽ 263.93 കോടി രൂപ അതായത് 49.73 ശതമാനമായിരുന്നു അജ്ഞാത ഉറവിടങ്ങളിൽനിന്നു ലഭിച്ചത്.

20,000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ സംഭാവനയായി ലഭിച്ചാൽ അതിനു കൃത്യമായ ഉറവിടം വെളിപ്പെടുത്തണമെന്നു നിബന്ധനയുണ്ട്. അതിനാൽ അത്തരത്തിൽ സംഭാവന തന്ന വ്യക്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

വാർഷിക ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഉറവിടം വെളിപ്പെടുത്താതെ വരുമാനത്തെയാണ് എഡിആർ അജ്ഞാത ഉറവിടമായി വിശേഷപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ 20,000 രൂപയിൽ താഴെ സംഭാവന നൽകുന്ന വ്യക്തികളുടെയോ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ പേര് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വെളിപ്പെടുത്തണമെന്നു നിർബന്ധമില്ല. ഇലക്ടറൽ ബോണ്ട് മുഖേനയുള്ള സംഭാവനയുടെ ഉറവിടവും ഇവർക്കു രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കാം. ഇത്തവണത്തെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 887.55 കോടി രൂപയുടെ 93.26% അതായത് 827.76 കോടി രൂപ ഇലക്ടറൽ ബോണ്ട് മുഖേനയാണ് ലഭിച്ചത്.

ആദ്യഘട്ടത്തിൽ രാജ്യത്തെ 54 അംഗീകൃത പ്രാദേശിക പാർട്ടികളുടെ വരുമാനം വിശകലനം ചെയ്യാനാണ് എഡിആർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. വാർഷിക ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടും സംഭാവനയിൽനിന്നുള്ള വരുമാനവും കൃത്യമായി സമർപ്പിച്ച 28 പ്രാദേശിക പാർട്ടികളുടെ വരുമാനം മാത്രമാണ് പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചതെന്നും എഡിആർ പറഞ്ഞു.

