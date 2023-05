3 മാസം, ശരീരം ഫിറ്റാക്കണം; ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വയം വിരമിക്കണം: സേനയെ നന്നാക്കാൻ അസം പൊലീസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ ഭാരം കുറച്ച് മൂന്നു മാസത്തിനുള്ളിൽ ശരീരം ഫിറ്റാക്കണമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടു നിർദേശിച്ച് അസം ഡിജിപി ജി.പി.സിങ്ങ്. പൊലീസ് സേനയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണു പരിഷ്‌കാരം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. മൂന്നു മാസം കഴിഞ്ഞും ശരീരം ഫിറ്റാക്കത്തവരോടു സ്വയം വിരമിക്കലിനു നിര്‍ദേശിക്കും. ആദ്യപരിശോധനയ്ക്കു സ്വയം വിധേയമാകുമെന്നും ജി.പി.സിങ്ങ് പറഞ്ഞു. ആരോഗ്യമുള്ളവരെ നിലനിർത്തി മറ്റുള്ളവരെ നീക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണു നടപടി.

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശരീരഭാര സൂചിക (ബിഎംഐ) ഔദ്യോഗികമായി രേഖപ്പെടുത്തിയാണു ശരീരം ഫിറ്റാക്കാനുള്ള നിർദേശം. ഐപിഎസ് ഓഫിസർമാരുൾപ്പെടെ സേനയിലെ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ശരീരഭാരം, ഉയരം, ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും. ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതലാകും ബിഎംഐ രേഖപ്പെടുത്തുക.

ഇത് ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഫിറ്റ്‌നസ് ഉറപ്പാക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു മൂന്നുമാസത്തെ സമയവും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിഎംഐ പരിധി മുപ്പതിൽ കൂടുതലുള്ളവർക്കു ഭാരം കുറയ്‌ക്കുന്നതിനായി മൂന്നുമാസം കൂടി അധിക സമയം നൽകും. അതു സാധിക്കാത്തവരോടാകും സ്വയം വിരമിക്കൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽനിന്ന് തൈറോയ്‍‌ഡ് അടക്കമുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അസം പൊലീസ് സേനയിൽ 70,000 പേരാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ 650 ഉദ്യോഗസ്ഥർ മദ്യപാനികളും അമിതഭാരവുമുള്ളവരാണെന്നു കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

English Summary : Assam cops will be given three months to work on their fitness