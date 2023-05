ലക്നൗ∙ അടുത്തിടെ നടന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയുടെ മുസ്‌ലിം മുന്നേറ്റത്തിന് അനുകൂലമായ തിരിച്ചുവരവ്. 5 നഗര പാലിക പരിഷത്ത് (എൻപിപി) ചെയർമാൻ, 32 നഗര പഞ്ചായത്ത് (എൻപി) ചെയർമാൻ, 80 മുൻസിപ്പൽ കോർപറേറ്റർ, എൻപിപിയിലേക്കും എൻപിയിലേക്കുമുള്ള 278 അംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ 395 സീറ്റുകളിൽ മുസ്‌ലിം സ്ഥാനാർഥികളെയാണു ബിജെപി നിർത്തിയത്. സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇതിൽ 61 പേർ ജയിച്ചു.



എൻപിപി ചെയർമാൻ സ്ഥാനമൊന്നും നേടാനായില്ലെങ്കിലും, ബിജെപി അഞ്ച് എൻപി ചെയർമാൻ സീറ്റുകളും രണ്ട് കോർപ്പറേറ്റർമാരും (ലഖ്‌നൗവിലും ഗോരഖ്പുരിലും) മുസ്‌ലിം ആധിപത്യമുള്ള 55 എൻപിപി – എൻപി സീറ്റുകളും നേടി. സ്വതന്ത്രർ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന എൻപി, എൻപിപി അംഗ സീറ്റുകളിലെ പാർട്ടിയുടെ വിജയശതമാനം യഥാക്രമം 25%, 19% എന്നിങ്ങനെയാണ്. 15% ബിജെപി മുസ്‌ലിം സ്ഥാനാർഥികളുടെ വിജയം ന്യൂനപക്ഷ മുന്നേറ്റം പരീക്ഷിച്ചു തുടങ്ങിയ പാർട്ടിക്ക് മികച്ച തുടക്കം നൽകുന്നുവെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ.

മുസ്‌ലിം സമുദായത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള നിരന്തര ശ്രമങ്ങൾ ഭാവിയിലും പാർട്ടി തുടരുമെന്ന് യുപി ബിജെപി ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ച മേധാവി കുൻവർ ബാസിത് അലി പറഞ്ഞു. മോദി സർക്കാരും യോഗി സർക്കാരും ആരംഭിച്ച വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളിൽനിന്ന് മുസ്‌ലിം സമൂഹം ഗണ്യമായി പ്രയോജനം നേടിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

