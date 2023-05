തേനും പാലുമല്ല, മദ്യമാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒഴുകുന്നതെന്ന് എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി

വില്ലുപുരം∙ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഡിഎംകെ തേനും പാലും ഒഴുക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടാണ് അധികാരത്തിലേറിയത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒഴുകുന്നത് മദ്യമാണെന്ന് വിമർശിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി രംഗത്ത്. വില്ലുപുരത്ത് വ്യാജമദ്യ ദുരന്തത്തിൽ ചികിത്സയിലുള്ള വരെ സന്ദർശിച്ച ശേഷം പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം

‘‘വ്യാജമദ്യ വിൽപ്പന തടയാൻ സർക്കാർ ഇതുവരെ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. വ്യാജ മദ്യ ദുരന്തത്തിൽ പലർക്കും കാഴ്ച്ചയ്ക്ക് ഉൾപ്പെടെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നു. വളരെ വേദനാജനകമായ കാര്യമാണിത്. 2011 മുതൽ 21 വരെയുള്ള അണ്ണാഡിഎംകെ ഭരണകാലത്ത് ഗുണ്ടാ ആക്ട് ഉപയോഗിച്ച് വ്യാജമദ്യ വിൽപ്പന തടയുന്നതിന് കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.’’– പളനിസ്വാമി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വില്ലുപുരത്തയെും ചെങ്കൽപട്ടിലെയും വ്യത്യസ്‌ത വ്യാജ മദ്യ ദുരന്തത്തിൽ ഇതുവരെ 14 പേരാണ് മരിച്ചത്. വ്യാജമദ്യവും ലഹരിയും തടയുന്നതിന് സർക്കാർ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിൻ അറിയിച്ചു.

