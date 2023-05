ചവറ (കൊല്ലം)∙ കടലിൽ ബോട്ടുകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മരിച്ചു. തമിഴ്നാട് രാമനാഥപുരം മണക്കുടി സ്വദേശി രാമനാഥൻ (57) ആണ് മരിച്ചത്.



ഇന്നലെ വൈകിട്ട് കൊല്ലം തോപ്പിൽ കടവിൽ നിന്നും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുമായി കടലിൽ പോയ ‘എംഎസ് പവർ ഫോർ’ ബോട്ട് നീണ്ടകര മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തുനിന്നും 22 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ പടിഞ്ഞാറ് കടലിൽ വച്ച് കേടായിരുന്നു. സഹായത്തിനായി ഇവരുടെ തന്നെ ‘എംഎസ് വൺ’ ബോട്ടിനെ വയർലെസ് സന്ദേശം നൽകി വിളിച്ചുവരുത്തി.

വെള്ളം കയറിത്തുടങ്ങിയ എംഎസ് പവർ ഫോറിലെ തൊഴിലാളികളെ, രക്ഷയ്ക്കെത്തിയ ബോട്ടിലേക്ക് കയറ്റുന്നതിനിടെ രാമനാഥൻ കാൽ വഴുതി ഇരു ബോട്ടുകൾക്കിടയിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. പരുക്കേറ്റ രാമനാഥനെ ഇന്നു പുലർച്ചെ രണ്ടോടെ ശക്തികുളങ്ങര ഹാർബറിൽ എത്തിച്ചു. തീരദേശ പൊലീസ് തയാറാക്കി നിർത്തിയിരുന്ന ആംബുലൻസിൽ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. വെള്ളം കയറിയ ബോട്ടിൽ 9 തൊഴിലാളികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

