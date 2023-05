വ്യോമസേനാ വിമാനം റൺവേയിൽ കുടുങ്ങി; ലേ വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്നുള്ള സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി

ന്യൂഡൽഹി∙ ലേ വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്നുള്ള എല്ലാ വിമാനങ്ങളും റദ്ദാക്കി. വ്യോമസേനയുടെ സി17 ഗ്ലോബ്മാസ്റ്റർ വിമാനം സാങ്കേതിക പ്രശ്നമൂലം റൺവേയിൽ കുടുങ്ങിയതാണു കാരണം. ഇതോടെ ഒറ്റ റൺവേ മാത്രമുള്ള ലേ വിമാനത്തവളത്തിൽനിന്ന് അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കുമുള്ള എല്ലാ സർവീസുകളും റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു.

പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചശേഷം നാളെ സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് ലേ വിമാനത്താവള അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. അതേസമയം, പല വിമാനക്കമ്പനികളും ബുധനാഴ്ചത്തെ സർവീസ് റദ്ദാക്കിയെന്നു യാത്രക്കാർ പറഞ്ഞു. വിമാനം റദ്ദാക്കിയിട്ടും പണം തിരികെ ലഭിച്ചില്ലെന്നും യാത്രക്കാർ പരാതി ഉന്നയിച്ചു.

English Summary: Flights to and from the Leh airport were cancelled