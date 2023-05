‘നീ വെറും ഡോക്ടറാണ്, നിന്നെ കൊന്നു കളയും എന്നു പറഞ്ഞു; അശ്ലീലച്ചുവയോടെ സംസാരിച്ചു’

കൊച്ചി∙ ‘ഞാൻ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ട്, മദ്യം മാത്രമല്ല മറ്റു പലതും ‌ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു’–കളമശേരി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ രോഗിയുടെ മർദനത്തിന് ഇരയായ ഡോക്ടർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റ് എത്തിയ വട്ടേകുന്ന് സ്വദേശി ഡോയൽ ആണ് ആശുപത്രിയിൽ അതിക്രമം നടത്തിയത്. രാത്രി 10.50 ഓടെയാണ് യുവാവിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. യുവാവിനെതിരെ കളമശേരി പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

‘മൈനർ ഒറ്റി എന്ന ഞങ്ങളുടെ ഒരു വർക്ക് ഏരിയയിലാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാഥമിക പരിശോധനകളും ഡ്രസിങ്ങും എല്ലാം അവിടെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതോടെ അയാളുടെ മട്ടും മാറി തുടങ്ങി. മറ്റു രോഗികളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അനാവശ്യമായി കമന്റുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങി. അവിടെ നിന്ന സ്ത്രീ ജീവനക്കാരോടും ഹൗസ് സർജന്മാരോടും അനാവശ്യമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു.



ഞാൻ മറ്റൊരു രോഗിയെ നോക്കുന്നതിനിടെ ഇയാൾ ഒരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ നമ്മുടെ നേരെ ഒരോന്നു പറഞ്ഞു വന്നു. ഞാൻ അപ്പോൾ അവിടെനിന്ന് മാറി, ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ ഇയാൾ അടങ്ങിയില്ല. ഇയാൾ എന്തോ ലഹരിപ്പുറത്തോ മറ്റോ അസ്വസ്ഥനാകുകയും ഓരോന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. എനിക്കെതിരെ വധഭീഷണിയും മുഴക്കി. നിന്റെ മുഖം എനിക്ക് ഓർമയുണ്ട്. നിന്നെ കൊന്നുകളയും. നീ വെറും ഡോക്ടറാ, നിന്നെ കൊന്നുകളയും. ഇതാണ് ഞാൻ‌ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടത്. പെട്ടെന്ന് അവിടെനിന്ന മറ്റു രോഗികളും കൂട്ടിയിരുപ്പുകാരും എത്തി അയാളെ പിടിച്ചു മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പോഴാണ് അയാൾ എന്റെ മുഖത്ത് അടിച്ചത്. കൂടെയുള്ള സഹപ്രവർത്തകരും അയാളുടെ സഹോദരനുമാണ് പിടിച്ചുമാറ്റിയത്.

ഇതിനു പിന്നാലെ അയാളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. പുറത്തേക്ക് പോകുംവഴി അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീ ജീവനക്കാരുടെ നേരെ അശ്ലീലച്ചുവയോടെ സംസാരിച്ചു. പിന്നീട് അവർ ഓട്ടോയിൽ കയറി പോകാൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പോൾ മറ്റു രോഗികളും കൂട്ടിയിരിപ്പുകാരും അവരെ തടഞ്ഞുനിർത്തി. പീന്നീട് പൊലീസിനെ വിളിച്ചുവരുത്തി. സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ പൊലീസ് എയിഡ് പോസ്റ്റിൽ ഡ്യുട്ടിയിൽ ഒരു പൊലീസുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടൽ വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം കൂടിയാണ് പിടിച്ചു മാറ്റാൻ നിന്നത്. ’– ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു.



