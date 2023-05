യുവതിയുടെ പരാതി അന്വേഷിക്കാനെത്തി; സിപിഒയെ മൂക്കിനിടിച്ച് വീഴ്ത്തി ഭർത്താവ്

പാമ്പാടി ∙ ആക്രമിക്കുന്നതായി യുവതിയുടെ ഫോൺ സന്ദേശം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് അന്വേഷണത്തിനത്തിയ പൊലീസ് സംഘത്തെ യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് ആക്രമിച്ചു പരുക്കേൽപിച്ചു. മൂക്കിന്റെ പാലത്തിനും നെറ്റിയിലും പരുക്കേറ്റ സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ ജിബിൻ ലോബോയെ (34) മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തിൽ വെള്ളൂർ പായിപ്ര സാം കെ.കുര്യനെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. കൊലക്കേസ് ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ കേസുകളിൽ ഇയാൾ നേരത്തേ പ്രതിയായിരുന്നെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി 11നാണു പൊലീസിനുനേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. ഭർത്താവ് തന്നെ ആക്രമിക്കുന്നെന്നു പറഞ്ഞ് രാത്രി 10.30നാണ് ഇയാളുടെ ഭാര്യ സ്റ്റേഷനിലേക്കു വിളിച്ചത്. മദ്യലഹരിയിലാണു ഭർത്താവെന്നും അറിയിച്ചു. നൈറ്റ് പട്രോളിങ് ഡ്യൂട്ടിയിലായിരുന്ന എസ്ഐ രമേശ്‌കുമാർ, ജിബിൻ ലോബോ, ഹോംഗാർഡ് ജയകുമാർ എന്നി‍വർ ഉടൻ ഇവരുടെ വീട്ടിലെത്തി കതകിൽ മുട്ടിവിളിച്ചു. സാമിന്റെ ആക്രമണത്തിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ ഭാര്യ വീടിന്റെ അകത്തെ മുറിയിൽ കയറി കതകടച്ച് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ‌‌

വീടിന്റെ മുൻവാതിൽ തുറന്ന സാം പൊലീസിനെ കണ്ടതോടെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ജിബിനെ മൂക്കിനിടിച്ച് താഴെ വീഴ്ത്തി. പിന്നീടു സാം കടന്നുകളഞ്ഞു. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഡിവൈഎസ്പി അനിൽകുമാ‍ർ, എസ്എച്ച്ഒ സുവർണകുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി.

