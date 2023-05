ഉപയോഗിച്ച ഗർഭനിരോധന ഉറകൾ ശുചിമുറിയിൽ; അധ്യാപകൻ പീഡിപ്പിച്ചത് 18 വിദ്യാർഥിനികളെ

ലക്നൗ∙ പതിനെട്ടോളം പെൺകുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച സർക്കാർ സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ അറസ്റ്റിൽ. പ്രിൻസിപ്പലിന്റെയും മറ്റൊരു അധ്യാപകന്റെയും ഒത്താശയോടെയായിരുന്നു സ്കൂളിലെ കംപ്യൂട്ടർ അധ്യാപകന്‍ വിദ്യാർഥിനികളെ പീഡിപ്പിച്ചത്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഷഹ്ജാൻപൂരിലാണ് സംഭവം. പട്ടികജാതി– പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരായ പീഡനം, പോക്സോ എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം മൂന്നു പേരെയും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പും വിഷയത്തിൽ ഇടപെടൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. നിയമപരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. തിഹാർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ സമീപമുള്ള സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥിനികളാണ് ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയായത്. കംപ്യുട്ടര്‍ അധ്യാപകനായ മുഹമ്മദ് അലി, സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പലായ അനിൽ പത്തക് മറ്റൊരു അധ്യാപകനായ സാജിയ എന്നിവരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് സർക്കിൾ ഓഫിസർ പ്രിയങ്ക് ജെയ്ൻ വ്യക്തമാക്കി.

ഗ്രാമത്തലവന്റെ പരാതിയിന്മേലാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്കൂളിലെ ഒരു വിദ്യാർഥിനി മാതാപിതാക്കളോട് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വിഷയം പുറംലോകം അറിയുന്നത്. അധ്യാപകൻ തന്നെയും മറ്റു പെൺകുട്ടികളെയും മോശമായി സ്പർശിക്കുന്നുവെന്നാണ് വിദ്യാർഥിനി പറഞ്ഞത്. തുടർന്ന് മാതാപിതാക്കൾ സംഘടിച്ച് സ്കൂളിൽ നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ ശുചിമുറിയിൽനിന്ന് ഉപയോഗിച്ച ഗർഭനിരോധന ഉറകൾ കണ്ടെത്തി.

പ്രിൻസിപ്പലിനെയും അധ്യാപകനെയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതായി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. സംഭവത്തില്‍ വിശദമായ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്നും കൂടുതൽ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും ബേസിക് ശിക്ഷാ അധികാരി കുമാർ യാദവ് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. ദളിത് വിദ്യാർഥിനികളാണ് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടതെന്നും ഇവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി നിയമം കടുപ്പിക്കണമെന്നുമുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

English Summary: UP Teacher Arrested For Molesting 18 Girls, Cops Say Principal Backed Him