കോളജിലെ ആൾമാറാട്ടം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് എസ്എഫ്ഐ; സിപിഎം അന്വേഷണം തുടങ്ങി

തിരുവനന്തപുരം∙ കാട്ടാക്കട കോളജിലെ എസ്എഫ്ഐ ആൾമാറാട്ടത്തിൽ സിപിഎം അന്വേഷണം തുടങ്ങി. പാർട്ടി സംസ്ഥാന, ജില്ലാ നേതൃത്വങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം.

കോവളം ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി.എസ്. ഹരികുമാറിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.

യുയുസി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഒഴിവായി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴിയെടുത്തു. എസ്എഫ്ഐ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ പെൺകുട്ടി പരാതി നൽകിയതായാണ് സൂചന. എസ്എഫ്ഐ ജില്ലാ, സംസ്ഥാന നേതൃത്വങ്ങളുടെ അറിവോടെയാണു വിശാഖിനെ തിരുകി കയറ്റിയതെന്നാണ് ആരോപണം.

∙ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് എസ്എഫ്ഐ

കൗൺസിലർ സ്ഥാനത്തേക്കു ജയിച്ച പെൺകുട്ടിക്കു പകരം സംഘടനാ നേതാവായ വിശാഖിന്റെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തിയ കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് എസ്എഫ്ഐ. എസ്എഫ്ഐയുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ ചെയർമാൻ സ്ഥാനാർഥിയായി വിശാഖിനെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ആറ്റിങ്ങൽ കോളജിലെ വിജയ് വിമലാണ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനാർഥി.

രണ്ടുദിവസം മുമ്പാണ് സ്ഥാനാർഥിയെ തീരുമാനിച്ചതെന്നും ജില്ലാ നേതൃത്വം പറയുന്നു. അതേസമയം, കാട്ടാക്കട ഏരിയ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് വിശാഖിനെ മാറ്റി. രണ്ടുദിവസം മുൻപാണ് വിശാഖിനെ മാറ്റിയതെന്നും ജില്ലാ നേതൃത്വം വിശദീകരിക്കുന്നു.

