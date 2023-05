തിരുവനന്തപുരത്ത് അമ്മയ്ക്കൊപ്പം പൊള്ളലേറ്റ കുഞ്ഞും മരിച്ചു; അന്വേഷണം

തിരുവനന്തപുരം∙ പുത്തന്‍തോപ്പില്‍ പൊള്ളലേറ്റ ഒന്‍പത് മാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടിയും മരിച്ചു. രാജു ജോസഫ് ടിൻസിലി–അഞ്ജു ദമ്പതികളുടെ മകന്‍ ഡേവിഡ് ആണ് മരിച്ചത്. അഞ്ജുവിനെ (23) ഇന്നലെ വൈകിട്ട് വീട്ടിലെ ശുചിമുറിയില്‍ പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. സംഭവത്തില്‍ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.



അഞ്ജുവിന്റെ മരണത്തില്‍ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ബന്ധുക്കള്‍ ആരോപിച്ചു. ഒന്നര വര്‍ഷം മുന്‍പായിരുന്നു രാജു ജോസഫുമായി വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശിനിയായ അഞ്ജുവിന്റെ വിവാഹം. പൊള്ളലേറ്റുകിടന്ന അഞ്ജുവിനെ ഭർത്താവ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ലെന്നും കുട്ടിയെ മാത്രമാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.

English Summary: Infant dies, who suffers serious burns in Thiruvananthapuram