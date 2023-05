‘കർണാടകയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വൈകുന്നതിന് കാരണം കോൺഗ്രസിലെ അനൈക്യം’

ബെംഗളുരൂ∙ പുതിയ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസത്തിന് കാരണം കോൺഗ്രസിലെ അനൈക്യമെന്ന് ബിജെപി നേതാവും കർണാടക മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ബസവരാജ് ബൊമ്മെ. മികച്ച ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയിട്ടും കോൺഗ്രസിലെ അനൈക്യം കാരണം മുഖ്യമന്ത്രിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നീളുകയാണ്. ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ച് കോൺഗ്രസ് പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം.

കർണാടകയിലെ ജനങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്തത് വികസനത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അതിനാൽ എത്രയും വേഗം സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച് ജനങ്ങളെ സേവിക്കണം. ലിംഗായത്ത് സമുദായത്തെക്കുറിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ധാരളം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്ത് പദവിയായിരിക്കും ലിംഗായത്തുകൾക്ക് മന്ത്രിസഭയിൽ നൽകുകയെന്നത് കാത്തിരുന്ന് കാണാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മുഖ്യമന്ത്രിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിന്‍റെ ആഭ്യന്തര കാര്യമായതിനാൽ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രതികരണത്തില്ലെന്നും ബസവരാജ് ബൊമ്മെ പറഞ്ഞു.

English Summary: Karnataka CM decision: Delay shows lack of unity in Congress, says Bommai