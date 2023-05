‘വടക്കൻ കേരളം ഭീകരവാദ ശൃംഖല’: വിവാദ പരാമർശവുമായി കേരള സ്റ്റോറി സംവിധായകൻ

മുംബൈ∙ വടക്കൻ കേരളത്തെ ഭീകരവാദ ശൃംഖലകളുടെ താവളമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് ‘ദ് കേരള സ്റ്റോറി’ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ സുദീപ്തോ സെൻ. ദക്ഷിണ കർണാടകയോട് ചേർന്ന് കടക്കുന്ന കേരളത്തിന്‍റെ വടക്കൻ മേഖലകൾക്കെതിരെയാണ് സുദീപ്തോ സെൻ വിവാദ പരാമർശവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. മുംബൈയിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു പ്രസ്താവന.

‘‘കേരളത്തിലെ ഒരു ഭാഗം മനോഹരമാണ്, മറുഭാഗം ഭീകരവാദ ശൃംഖലകളുടെ താവളമാണ്. കേരളത്തിനുള്ളിൽ രണ്ടു കേരളമുണ്ട്. ആദ്യത്തേത് കളരിപയറ്റും നൃത്തവും കായലുകളും മനോഹരമായ ഭൂപ്രകൃതിയും കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമാണ്. രണ്ടാമത്തേത്, ദക്ഷിണ കർണാടകയോട് ചേർന്ന് കടക്കുന്ന മലപ്പുറവും, കോഴിക്കോടും കാസർകോടും ഉൾപ്പെടുന്ന വടക്കൻ കേരളം ഭീകരവാദ ശൃംഖലയാണ്.’’ – സുദീപ്തോ സെൻ പറഞ്ഞു.

32,000 സ്ത്രീകളെ മതംമാറ്റി ഐഎസിൽ ചേർത്തെന്ന ടീസറിനെ തുടർന്നാണ് ദ് കേരള സ്റ്റോറി വിവാദത്തിലായത്. സിനിമയെ എതിർത്തും പിന്തുണച്ചും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അടക്കമുള്ളവർ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു.

English Summary: Northern part of Kerala is a terror-network hub says the Kerala story director Sudipto Sen.