പാലക്കാട്∙ മലമ്പുഴ കാളിപ്പാറയിൽ യുവാവിനെയും പെൺകുട്ടിയെയും തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കാളിപ്പാറ സ്വദേശി രഞ്ജിത്തും (21), പതിനാറുകാരിയുമാണ് മരിച്ചത്. വീടിനു സമീപത്തെ പറമ്പിലാണ് തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

ഇരുവരെയും മൂന്നു ദിവസം മുൻപ് കാണാതായെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. പരാതിയിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. രണ്ടുപേരും ബന്ധുക്കളാണന്നാണ് വിവരം. അടുപ്പത്തിലായിരുന്നതായും സൂചനയുണ്ട്.



English Summary: Minor girl and youth were found hanged in Palakkad