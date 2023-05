ഹാരിയെയും മേഗനെയും പിന്തുടർന്ന് പാപ്പരാസികൾ; അപകടത്തിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്

ലണ്ടൻ∙ ഹാരി രാജകുമാരനെയും ഭാര്യ മേഗൻ മർക്കിലിനെയും പിന്തുടർന്ന് പാപ്പരാസികൾ. ഹാരിയും ഭാര്യ മേഗനും ഭാര്യാ മാതാവും സഞ്ചരിച്ച കാറാണ് പാപ്പരാസികൾ പിന്തുടർന്ന്. ന്യൂയോർക്കിലെ ഒരു അവാർഡ്ദാന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു സംഭവമെന്ന് ഹാരിയുടെ അടുത്തവൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാർത്താ ഏജൻസിയായ റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

രണ്ടു മണിക്കൂറോളം അപകടകരമായ രീതിയിൽ ഇവരെ പിന്തുടർന്നു. ഇതുകാരണം മറ്റു വാഹനങ്ങളെയും കാൽനട യാത്രക്കാരെയും ഇടിക്കാൻ പോയെന്നും തലനാരിഴയ്ക്കാണ് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നും ഹാരിയുടെ വക്താവ് അറിയിച്ചു. ഇവർ പിന്തുടർന്നതു കാരണം റോഡിൽ വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടെന്നും അറിയിച്ചു.



ചാൾസ് രാജാവിന്റെ കിരീടധാരണ ചടങ്ങിനു ശേഷം ഹാരി പങ്കെടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പൊതു ചടങ്ങായിരുന്നു ന്യൂയോർക്കിലേത്. കിരീടധാരണ ചടങ്ങിൽ മേഗൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. 1997 പാരീസിൽവച്ച് ഇത്തരത്തിൽ പാപ്പരാസികളുടെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് പോകുന്നതിനിടെയാണ് ഹാരിയുടെ മാതാവ് ഡയാന രാജകുമാരി അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരിക്കുന്നത്.



English Summary: Prince Harry and Meghan Markle in ‘near catastrophic car chase' with paparazzi