‘വിഐപി ഡ്യൂട്ടിയുള്ളതിനാൽ അന്വേഷിച്ചില്ല’: യുവാവും 16കാരിയും മരിച്ചതിൽ പൊലീസിനെതിരെ ബന്ധുക്കൾ

പാലക്കാട്∙ മലമ്പുഴയിൽ യുവാവിനെയും പെൺകുട്ടിയേയും മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ പൊലീസിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ബന്ധുക്കൾ. മരിക്കുന്നതിനു മൂന്നു ദിവസം മുന്‍പ് കാണാതായ ഇരുവരെയും കണ്ടെത്താന്‍ പൊലീസ് കാര്യക്ഷമമായി അന്വേഷിച്ചില്ലെന്നാണ് ബന്ധുക്കളുടെ പരാതി. മന്ത്രിമാര്‍ ജില്ലയിലുണ്ടെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് പരാതി നല്‍കിയ ദിവസം തുടങ്ങി ഇരുവരെയും കണ്ടെത്താന്‍ പൊലീസ് ആത്മാര്‍ഥമായി ശ്രമിച്ചില്ലെന്നാണ് ആക്ഷേപം. പരാതി നല്‍കിയതിന് പിന്നാലെ ബന്ധുക്കളും സ്വന്തം നിലയില്‍ ഇരുവരെയും കണ്ടെത്താന്‍ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു.

എന്നാൽ വിഐപി സുരക്ഷാ ജോലിക്കിടയിലും യുവാവിനെയും പെണ്‍കുട്ടിയെയും കണ്ടെത്താന്‍ ഫലപ്രദമായ അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ വിശദീകരണം. അലംഭാവമുണ്ടായെന്ന ആക്ഷേപം മലമ്പുഴ പൊലീസ് നിഷേധിച്ചു. പാലക്കാട് എഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മൃതദേഹത്തിന്റെ ഇന്‍ക്വസ്റ്റ് നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടത്തിനായി മാറ്റിയത്.

കാളിപ്പാറ സ്വദേശി രഞ്ജിത്ത്, പതിനാറുകാരിയായ പെൺകുട്ടി എന്നിവരെയാണ് വീടിനു സമീപത്തെ പറമ്പിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. രഞ്ജിത്തും, പെണ്‍കുട്ടിയുമായി സൗഹൃദത്തിലായിരുന്നെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. ഇരുവരും സൗഹൃദം തുടരുന്നതില്‍ ബന്ധുക്കള്‍ക്കും പരാതിയുണ്ടായിരുന്നു. പിന്തിരിപ്പിക്കാന്‍ പലവട്ടം ശ്രമം നടന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് മൂന്നു ദിവസം മുന്‍പ് ഇരുവരെയും കാണാതായത്.

English Summary: Relatives against police in the death of minor girl and youth in Palakkad