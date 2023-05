ന്യൂഡൽഹി∙ ലോക്​സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ആർഎസ്എസ് ബന്ധമുള്ള സംഘടനയായ മുസ്​ലിം രാഷ്ട്രീയ മ​ഞ്ച് (എംആർഎം) ദേശവ്യാപക പ്രചാരണത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു. ‘ഒരു രാജ്യം, ഒരു പതാക, ഒരു ദേശീയ ഗാനം’ എന്നീ മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയാണ് മുസ്​ലിം രാഷ്ട്രീയ മ​ഞ്ച് ദേശവ്യാപക പ്രചാരണം നടത്തുക. രാജ്യത്തെ മുസ്​ലിംകളുടെ ഇടയിലായിരിക്കും പ്രധാനമായും പ്രചാരണം.



യഥാർഥ മുസ്​ലിം നല്ല പൗരനായിരിക്കുമെന്ന സന്ദേശവും പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്നും സംഘടന അറിയിച്ചു. ഭോപ്പാലിൽ സംഘടനയുടെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്കായി ത്രിദിന പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജൂൺ എട്ട് മുതൽ 11 വരെയാണ് പരിപാടി. ആർഎസ്എസ് എക്സ്ക്യൂട്ടീവ് അംഗവും എംആർഎം മുഖ്യരക്ഷാധികാരിയുമായ ഇന്ദ്രേഷ് കുമാർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും.

വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരമാവധി മുസ്​ലിം വോട്ടുകൾ ബിജെപിക്ക് അനുകൂലമാകുന്നതിനാണ് പ്രധാനമായും പ്രചാരണം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മുസ്​ലിം വോട്ടുകൾ ബിജെപിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കുറയുന്നതായുള്ള വിലയിരുത്തലും സംഘടനയ്ക്കുണ്ട്.

English Summary: RSS-Linked Muslim Body To Launch Nationwide Campaign Ahead Of Lok Sabha Polls