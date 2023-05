ഗുരുദ്വാരയിൽ മദ്യപിച്ച സ്ത്രീയെ കൊന്നു; പ്രതിക്ക് നിയമസഹായം നൽകുമെന്ന് ഗുരുദ്വാര കമ്മിറ്റി

അമൃത്‌സർ∙ പട്യാലയിലെ ഗുരുദ്വാരയുടെ പരിസരത്ത് മദ്യപിച്ച സ്ത്രീയെ വെടിവച്ച് കൊന്ന കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ നിർമൽജിത് സിങ് സൈനിക്ക് സൗജന്യ നിയമസഹായം നൽകുമെന്ന് ശിരോമണി ഗുരുദ്വാര പർബന്ധക് കമ്മിറ്റി (എസ്‌ജിപിസി) അറിയിച്ചു. ആളുകളുടെ മതവികാരം ഗുരുദ്വാരയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനു ഭംഗം വരുന്നതിന് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് എസ്‌ജിപിസി പ്രസിഡന്‍റ് ഹർജീന്ദർ സിങ് ധാമി പറഞ്ഞു.



മതവികാരം വ്രണപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള പ്രകോപനമാണ് സൈനിയുടെ പ്രതികരണത്തിന് കാരണമെന്ന് ധാമി അറിയിച്ചു. സൈനിയുടെ കുടുംബത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനാണ് എസ്‌ജിപിസി തീരുമാനം. സൈനിക്ക് ആവശ്യമായ നിയമസഹായം നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ദുഖ് നിവാരൺ സാഹിബ് ഗുരുദ്വാരയിലെ 'സരോവറിന്' (വിശുദ്ധ കുളം) സമീപത്ത് വച്ച് മദ്യപിച്ച പർവീന്ദർ കൗർ എന്ന യുവതിയെ സൈനി വെടിവച്ച് കൊല്ലുകയായിരുന്നു. പൊലീസ് യുവതിയെ ഗുരുദ്വാരയിൽ നിന്നും കൂട്ടികൊണ്ട് പോകുന്നതിനിടെയായിരുന്നു സൈനി യുവതിയെ വെടിവച്ച് കൊന്നത്.

English Summary: Sikh Body's Free Legal Aid To Man Who Killed Woman For Having Liquor In Gurdwara