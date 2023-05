കൊച്ചിയിൽ അനാശാസ്യകേന്ദ്രം: 3 പേർ പിടിയിൽ, 2 അസം സ്വദേശിനികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി

കൊച്ചി∙ കൊച്ചി നഗരത്തിൽ അനാശാസ്യ കേന്ദ്രം നടത്തിവന്ന മൂന്ന് ഇതരസംസ്ഥാന യുവാക്കളെ എറണാകുളം നോർത്ത് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പ്രതികൾ ഇവിടെ താമസിപ്പിച്ചിരുന്ന അസം സ്വദേശിനികളായ രണ്ടു പെൺകുട്ടികളെ പൊലീസ് രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഒരാൾക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടില്ലെന്ന് സംശയിക്കുന്നു.

ഗോപാൽ റോയ്, ബിഷ്ണു, യാക്കൂബ് അലി എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഗോപാലും ബിഷ്ണുവും ബംഗാൾ സ്വദേശികളാണ്. യാക്കൂബ് അസം സ്വദേശിയും. കലൂരിന് സമീപം സെന്‍റ് അഗസ്റ്റിൻ റോഡിലെ അംബേദ്കർ നഗറിലെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത്. ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന.

ഗർഭനിരോധന ഉറകൾ, പണം, ലൈംഗിക ഉത്തേജക മരുന്നുകൾ എന്നിവയും സ്ഥലത്തുനിന്നു കണ്ടെത്തിയതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. വേശ്യാവൃത്തി തടയുന്നതിനുള്ള നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകൾ പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തും.

English Summary: Three held in Kochi for running brothel, two Assamese women rescued