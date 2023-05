ആഗ്ര∙ എട്ടു വയസ്സുള്ള സഹോദരന്‍റെ കൺമുൻപിൽ വച്ച് 17കാരിയായ പെൺകുട്ടിയെ യുവാവ് തീവച്ച് കൊന്നു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ മെയിൻപുരി ജില്ലയിലെ കോട്‌വാലി പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനു കീഴിലുള്ള നാഗാല പജാബ് ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ജോലിക്ക് പോയ സമയത്തായിരുന്നു പ്രതിയുടെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. 11–ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായ പെൺകുട്ടി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നതിനിടെയാണ് മരിച്ചത്. 22 കാരനായ അങ്കിത് കുമാറാണ് പ്രതി. കൃത്യം നടത്തിയ ശേഷം ഇയാൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു.



‘‘അയൽക്കാരനായ അങ്കിത് വീട്ടിലെത്തി പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പെൺകുട്ടി ഇതിനെ എതിർത്തതോടെ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് തീകൊളുത്തുകയായിരുന്നു. പ്രതി പല തവണ പെൺകുട്ടിയോട് വിവാഹ അഭ്യർത്ഥന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പെൺകുട്ടി നിരസിച്ചിരുന്നു.’’ – സംഭവത്തിന് ദൃക്ഷ്സാക്ഷിയായ എട്ടു വയസ്സുള്ള സഹോദരൻ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു.

പെൺകുട്ടിയുടെ നിലവിളി കേട്ട് അയൽക്കാർ എത്തിയപ്പോഴാണ് വിവരം പുറത്ത് അറിഞ്ഞത്. തുടർന്ന് വിവരം പൊലീസിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. കൊലപാതകം, ഭവനഭേദനം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ അങ്കിതിനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സഹോദരി കൺമുൻപിൽ തീ കത്തി മരിച്ചത് കണ്ടതിന്റെ ഞെട്ടലിലാണു മകനെന്നും. അതിൽ നിന്നും കുട്ടി ഇതുവരെ മുക്തനായിട്ടില്ലെന്നും പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ പ്രതികരിച്ചു

