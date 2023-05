‘സ്നേഹ എന്റെ ജീവിതം മാറ്റി; മറ്റൊരാളുമായി പ്രണയം, എന്നെ ചതിച്ചു, ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം’

നോയിഡ ∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ നോയിഡയിലെ ശിവ് നാഡാർ സർവകലാശാലയിൽ സുഹൃത്തായ വിദ്യാർഥിനിയെ വെടിവച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ജീവനൊടുക്കിയ വിദ്യാർഥി അനൂജിന്റെ അവസാന വിഡിയോ പുറത്ത്. കൊല്ലപ്പെട്ട സ്നേഹ ചൗരസ്യ മരണം അർഹിക്കുന്നുവെന്നും താൻ ചെയ്തത് ശരിയാണെന്നും 21കാരനായ അനൂജ് വിഡിയോയിൽ പറയുന്നു. സ്നേഹ മറ്റൊരാളുമായി അടുപ്പത്തിലാണെന്നും അത് തന്റെ ഹൃദയം തകർത്തെന്നും 22.58 മിനിറ്റ് വിഡിയോയിൽ അനൂജ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

തനിക്ക് മസ്തിഷ്കാർബുദം ആണെന്നും സർജറി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ മരിക്കുമെന്നും യുവാവ് വിഡിയോയിൽ വെളിപ്പെടുത്തി. സ്നേഹയെ വെടിവെച്ചുകൊന്ന ശേഷം ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിലെത്തിയാണ് വിഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചത്. ‘എന്റെ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പ്' എന്ന പേരിൽ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ വിഡിയോ സേവ് ചെയ്യുകയും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അയയ്‌ക്കുകയും ചെയ്തു.

അനൂജിന്റെ വാക്കുകൾ

‘‘ഞാൻ വളരെ നല്ലവനായിരുന്നു, ദേശീയ തലത്തിൽ അത്‌ലീറ്റ് ആയിരുന്നു. ശിവ് നാഡാർ ക്യാംപസിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് വരെ എല്ലാം നല്ലതായിരുന്നു. കോളജിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ സ്നേഹയെ കാണുന്നതും അവളെന്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കുന്നതും. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ഉണ്ടായി. നിരവധിപ്പേരെ നഷ്ടമായി. സഹോദരിയെ അളിയൻ തീകൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്തി. അമ്മായി ചതിച്ചതിനു പിന്നാലെ അമ്മാവൻ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചു. ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം എന്നെ മാനസികമായി തളർത്തിയിരുന്നു.

ആ സമയത്താണ് സ്നേഹ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. നേരത്തേ സ്നേഹയ്ക്ക് ഒരു പ്രണയമുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ അവൾ സന്തോഷവതിയല്ലായിരുന്നു. തുടർന്ന് അതിൽനിന്നും മറികടക്കാൻ ഞാൻ അവളെ സഹായിച്ചു. പിന്നീടാണ് ഞാനും സ്നേഹയും അടുപ്പത്തിലാകുന്നത്. എന്നാൽ അവളും മെസ്സിലെ ജോലിക്കാരനായ അശുതോഷ് പാണ്ഡെയും ചേർന്ന് എന്നെ ചതിക്കുകയായിരുന്നു. രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവൾ അവനെ കാണാൻ പോവുമായിരുന്നു. തിരികെ വരുമ്പോൾ പാണ്ഡെയുമായുള്ള ചാറ്റും കോളുമെല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും.

ഒരു വർഷത്തോളം അവളിത് തുടർന്നു. ഞാൻ പല തവണ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബർ മുതൽ തർക്കങ്ങൾ പതിവായതോടെ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോയി. പുതുവർഷാഘോഷത്തിനായി അവൾ വീട്ടിൽ പോയി. തിരിച്ചുവന്നിട്ട് പുതിയൊരു ജീവിതം തുടങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും തിരിച്ചുവന്നപ്പോൾ അവൾ ബ്രേക്ക് ആണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എത്രകാലത്തേക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് എന്നായിരുന്നു മറുപടി. സ്‌നേഹയ്ക്ക് നിരവധി പുരുഷന്മാരുമായി ബന്ധമുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഞാൻ അവളോട് സ്നേഹത്തിനായി അപേക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ അവൾ കോളജ് അധികൃതരോട് പരാതിപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്.

ഞാൻ മസ്തിഷ്കാർബുദ ബാധിതനാണ്. മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. സർജറി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തിനകം മരിക്കും. ഞാൻ പൂർണമായും തകർന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്നെ സ്വാർഥൻ, ഭീരു, ഭീകരൻ എന്നിങ്ങനെ എന്തുവേണമെങ്കിലും വിളിച്ചോളൂ, പ്രശ്നമില്ല. എന്റെ പ്രവർത്തികളിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. നല്ലൊരു മകനാകാൻ കഴിയാത്തതിൽ എന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. സ്‌നേഹയുടെ മാതാപിതാക്കളോടും മാപ്പ്... നിങ്ങളുടെ മകളാകാൻ അവൾക്ക് അർഹതയില്ല. അവൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവളാണ്.

English Summary: Greater Noida university murder: 'She changed my life completely...', 23-minute video of shooter surfaces